Drama vorprogrammiert? Chris Broys Ex zieht bei EOTB ein

Die Ex on the Beach-Villa bekommt erneut Zuwachs: Während Laurenz Pesch und Asena Neuhoff auf einem Date unterwegs sind, feiern die übrigen Kandidaten eine "Echsen-Party" – und werden dabei von einem neuen Gesicht überrascht. Bella zieht in die Villa ein und sorgt direkt für gemischte Reaktionen. "Eine absolute Frechheit, schon wieder eine Frau", kommentiert Kathi Glawe genervt. Bella selbst erklärt im Einzelinterview ihre Teilnahme am Format: Ihr Ex-Freund habe sich einige Fehltritte geleistet, die sie nicht auf sich sitzen lassen will. "Der wird auf jeden Fall zu spüren bekommen, dass ich ziemlich sauer bin", stellt sie klar. Gemeint ist Chris Broy (37).

Dass Bella die Ex-Freundin von Chris ist, hat in der Villa jedoch direkte Folgen: Für Gigi Birofio (27) und Diogo Sangre (31) ist sie damit tabu. "Ihr könnt doch nicht die Frau von so einem guten Kumpel reinschicken. Das kann ich nicht machen", stellt Gigi klar, während auch Diogo eine Grenze zieht: "Bella ist die Ex-Freundin von einem Freund von mir. Also, No-Go." Vor den übrigen Kandidaten macht Bella derweil deutlich, was sie von ihrem Ex hält: "Wir haben seit sechs Wochen kein Wort mehr miteinander gesprochen. [...] Boah, es ist so viel vorgefallen. Ich sage euch, wie es ist: Ich will ihn auch nicht wiederhaben. Ich will neue Leute kennenlernen."

Bevor Bella in die Villa einziehen konnte, musste zunächst eine Kandidatin ihre Koffer packen. Das berühmt-berüchtigte Terrortablet verkündete, dass Michelle, die mit ihrer Teilnahme ihr Reality-TV-Debüt feierte, die Heimreise antreten muss. Während die übrigen Frauen fassungslos auf den überraschend schnellen Exit reagierten, fasste Gigi die Situation nüchtern zusammen: "Wer nicht Gas gibt, geht nach Hause." Michelle zeigte sich zwar niedergeschlagen, nahm ihr Aus dennoch gefasst hin: "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber ist halt so, es ist, wie es ist. Ich hatte trotzdem eine schöne Zeit hier."

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RTL / Friederike Jacobitz Bella, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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Promiflash Chris Broy und Bella bei den Reality Awards in Köln, Dezember 2025

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RTL / Daniel Alvarez Michelle, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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