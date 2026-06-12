Can Kaplan schwärmt: Freundin Shanna ist "die perfekte Frau"

Für Unternehmer Can Kaplan läuft es privat aktuell gerade richtig rund. Seit einigen Monaten ist er wieder in festen Händen – seine Freundin heißt Shanna. Im Gespräch mit Promiflash schwärmt er nun in den höchsten Tönen von ihr und macht dabei klar, wie viel ihm die Beziehung bedeutet: "Privat läuft es sehr gut. Mal das komplette Gegenteil. Jetzt bin ich sehr zufrieden, ich habe sie mir aber auch bewusst ausgewählt."

Dass er Shanna so bewusst als Partnerin gewählt hat, hängt für Can direkt mit seinen Erfahrungen aus der Vergangenheit zusammen. "Ich glaube, das war so eine Lehre, die Vergangenheit. Und dann achtet man natürlich noch mal besonders auf die Partnerwahl", erklärt er gegenüber Promiflash. Sein Fazit fällt dabei eindeutig aus: "Die Shanna ist in meinen Augen die perfekte Frau."

Can hatte erst vor wenigen Monaten gegenüber RTL öffentlich bestätigt, dass er wieder vergeben ist. Seine neue Freundin Shanna ist 23 Jahre alt und studiert Fitnessökonomie. Can selbst ist 28 und wurde einem breiten Publikum unter anderem durch seine Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" bekannt. Seitdem verfolgt ihn eine große Fangemeinde aufmerksam – umso größer ist nun das Interesse an seiner neuen Beziehung.

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IMAGO / BOBO Can Kaplan, Unternehmer

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Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und seine Freundin Shanna

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Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz vor dem Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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