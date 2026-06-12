Drei Jahre Koma: Thailands Prinzessin (47) ist verstorben

Thailand trauert um Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol. Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn ist im Alter von 47 Jahren gestorben, nachdem sie mehr als drei Jahre im Koma gelegen hatte. Ihr Tod ereignete sich im Chulalongkorn-Krankenhaus in Bangkok. Der Palast bestätigte in einem offiziellen Statement, das Hello! Magazin vorliegt, dass "das medizinische Team die bestmögliche und intensivste Behandlung geleistet hat, ihr Zustand sich jedoch fortlaufend weiter verschlechterte". König Vajiralongkorn hat angeordnet, dass seine Tochter königliche Bestattungsriten mit den höchsten Ehren erhält. Ihre sterblichen Überreste werden im Piman Rattaya Thronsaal im Grand Palace aufgebahrt.

Bajrakitiyabhas Leidensweg begann im Dezember 2022, als sie beim Training ihrer Hunde kollabierte und seitdem nicht mehr aus dem Koma erwachte. Im August 2025 informierte die Königsfamilie die Öffentlichkeit darüber, dass die Prinzessin eine schwere Blutinfektion entwickelt hatte und ihre Nieren sowie ihre Lunge nur noch "mit Unterstützung von medizinischen Geräten und Medikamenten" funktionierten. Im Mai 2026 verschlechterte sich ihr Zustand erneut, als Infektionen in mehreren Organen sowie Herzrhythmusstörungen hinzukamen. Laut dem Palast litt sie im Verlauf ihrer Erkrankung außerdem unter einer Bauchinfektion, einer Darmentzündung, niedrigem Blutdruck und Blutgerinnungsstörungen.

Die Prinzessin war die Tochter von König Vajiralongkorn und seiner früheren Frau Prinzessin Soamsawali. Sie studierte zunächst an der Thammasat-Universität, bevor sie einen Master-Abschluss und anschließend einen Doktortitel in Jura an der Cornell University erwarb. Bajrakitiyabha arbeitete als Staatsanwältin, wurde Botschafterin Thailands in Österreich und Sonderbotschafterin des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Ihr ganzes Leben widmete sie der Justizreform und den Rechten inhaftierter Frauen. "Die Gesellschaft kann nicht wachsen, wenn es Instabilität und Ungerechtigkeit gibt", sagte sie 2013 gegenüber der Associated Press. Ihr Vater hatte ihr 2021 den Rang einer Generälin verliehen. Sie galt vor ihrer Erkrankung als mögliche Thronfolgerin.

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Getty Images Prinzessin Bajrakitiyabha, Thailändische Prinzessin

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Getty Images Thailands König Maha Vajiralongkorn, Königin Suthida und Prinzessin Bajrakitiyabha in Bangkok

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Imago Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol bei der UN-Generalversammlung in New York, Juni 2017

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