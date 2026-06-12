So viel Miete zahlt Samira Yavuz für ihre Wohnung in München

Samira Yavuz (32) ist nach ihrer Trennung von Serkan (33) in eine neue Wohnung gezogen. Das Ex-Paar lebte gemeinsam mit ihren zwei Kids in einem Mietshaus in Dachau, nun wohnt sie mit den zwei Mädels in einer Mietwohnung in München. Nach der Trennung fühlte sich die Bleibe wie vom Schicksal gesandt an. "Als hätte sie auf mich gewartet", meint Samira in ihrem Podcast "Main Character Mode". Nichtsdestotrotz möchte die Reality-TV-Bekanntheit nicht mehr allzu lang dort wohnen bleiben – der Mietpreis ist nämlich einfach zu hoch.

Genau genommen ist der Preis "nicht von dieser Erde". "Ich zahle über 3.000 Euro Miete. [...] Es ist einfach sauteuer hier", verrät Samira. Die Wohnung verfügt über ein Kinderzimmer, ein Ankleidezimmer, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Nicht, dass die einstige Dschungelcamperin sich das nicht leisten könne, vielmehr störe sie der Gedanke, all das Geld quasi für nichts auszugeben. Das tue ihr weh und mache sie auch traurig, wie sie betont. Aus diesem Grund beschäftigt sich Samira seit einiger Zeit mit dem Gedanken, Eigentum zu kaufen.

Samira habe auch schon darüber nachgedacht, ihre aktuelle Wohnung zu kaufen. Allerdings fehle ihr ein weiterer Raum. Aktuell teilen sich Nova und Valea noch ein Zimmer, das zweite Zimmer habe sie zu einem Ankleideraum umfunktioniert. Doch auf lange Sicht wäre es natürlich schön, hätte jede Tochter ihr eigenes kleines Reich – was für später, wenn beispielsweise ein Schreibtisch und Ähnliches benötigt werden würde, aber aufgrund der Quadratmeter eher unvorstellbar ist. Aufgrund dessen ist die einstige Der Bachelor-Kandidatin auf der Suche nach einem Haus.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026

Anzeige