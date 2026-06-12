"Toxisch": Spielt Lisa Mieschke hier auf David-Trennung an?

Lisa Mieschke hat sich in einer Story bei Instagram offen über ihre vergangenen Beziehungen geäußert – und dabei kein gutes Bild gezeichnet. Die Reality-TV-Bekanntheit beschreibt diese Verbindungen als durchweg "toxisch" und macht deutlich, dass sie sich eine ganz andere Art von Liebe wünscht. Ob sie dabei auch auf ihre frühere Beziehung mit David Jackson anspielt, lässt sie offen – ihren Ex-Freund erwähnt sie nicht namentlich. Die beiden hatten im August 2024 ihre Trennung bekannt gegeben.

In ihrer emotionalen Aussage wird deutlich, wie sehr Lisa unter den vergangenen Erfahrungen gelitten hat. "Ich möchte nie wieder so behandelt werden. Ich möchte nicht mehr, dass es normal ist, dass ich weinen muss", schreibt sie in ihrer Story. Und weiter: "Ich möchte jemanden haben, der mich auffängt. Ich möchte jemanden, der mich in den Arm nimmt. Ich möchte diese Wärme und Liebe halt einfach spüren." Dass David damals per Telefon mit ihr Schluss gemacht haben soll, dürfte die Trennung für sie nicht einfacher gemacht haben.

Zuletzt schien Lisa langsam wieder in die Dating-Welt zurückzufinden. Sie hatte sich auf ihr allererstes Kaffee-Date gefreut und ihre Follower mitgenommen – das Erlebnis fiel laut ihr jedoch eher nüchtern aus. Die Offenheit, mit der sie ihre Gefühle nun auf Instagram teilt, zeigt, dass sie dieses Kapitel ihrer Vergangenheit aktiv verarbeitet.

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ActionPress Lisa Mieschke, Influencerin

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https://www.instagram.com/stories/lisa.mieschke/3916470376549142115/ Lisa Mieschke, Juni 2026

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Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke, Juni 2024