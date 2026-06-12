Schäfer Heinrich stehen 21 Konzerte am Ballermann bevor

2008 meldet Mutter Johanna ihren Sohn Schäfer Heinrich (59) bei Bauer sucht Frau an – und seitdem ist sein Leben nicht mehr das gleiche. Doch nicht, weil er dort die Liebe fand, sondern weil er etwas anderes entdeckte: seine Liebe zur Musik! Das "Schäferlied", eine Überlieferung seines Vaters, wurde noch im selben Jahr von EMI Music veröffentlicht und schaffte es direkt in die Top Ten der deutschen Charts – auf Platz acht! Ein Schäfer, ein Lied, große Träume – und tatsächlich funktionierten alle drei zusammen! Auch in diesem Sommer gibt der Landwirt ordentlich Gas.

Der Realitystar und Partysänger steht im Juni gleich 21-mal im Kultlokal "Oberbayern" am Ballermann auf Mallorca auf der Bühne. Der 59-Jährige hat seinen Auftrittsplan auf Instagram geteilt und zeigt damit, wie gefragt er auf der Lieblingsinsel der Deutschen mittlerweile ist. Sonne, Feierlaune und jede Menge Fans – für Heinrich scheint der Sommer 2026 mehr als vielversprechend zu werden. Mit der Partymeile verbindet Heinrich große Erfolge: 2015 erhielt er für sein Album "Schäfchen zählen – Best of Heinrich" den Ballermann-Award in der Kategorie "Ballermann-Award der Jury für Kultstatus". Auch 2016, 2017 und 2018 wurde ihm diese Ehre zuteil. Die Musik ist auch eine wichtige Einnahmequelle für Heinrich, der in den vergangenen Jahren mit finanziellen Problemen kämpfte. "Ich komme mit meinem Hof und meinen Auftritten gerade so über die Runden", erklärte er 2024 bei RTL. Nun dürfen sich die Fans auf Lieder wie "Ladykiller", "Haus am Hühnerfrikassee" und "Ich hatte heute schon Sex" freuen.

In der Liebe hat Heinrich unterdessen noch keine Fortschritte gemacht. Nach wie vor ist der Kultbauer Single. Dass es am mangelnden Angebot liegt, glaubt zumindest sein Freund Bauer Josef (64), der seit Jahren mit seiner Frau Narumol (61) glücklich ist, nicht. Der 64-Jährige kennt Heinrich gut und erklärte gegenüber der Bild: "Frauen gäb's schon, aber er sollte halt mal ein wenig zurückstecken." Josef ist überzeugt, dass sein Freund die Messlatte schlicht zu hoch legt. "Heinrich hat seine ganz genauen Vorstellungen und da wird's halt a bisserl schwierig, die Richtige zu finden", so der Bayer weiter. Vielleicht findet Heinrich ja auf Mallorca in diesem Jahr seine große Liebe.

Anzeige Anzeige

Ralf Rottmann/ Funke Foto S. Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Ikone

Anzeige Anzeige

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im Juli 2023 auf Mallorca

Anzeige Anzeige

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im August 2023

Anzeige