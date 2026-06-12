"Eklig": Kit Harington über intime Szenen mit Sophie Turner

Zwischen Sophie Turner (30) und Kit Harington (39) wurde es für ihren neuen Film plötzlich ziemlich unangenehm: Die beiden Game of Thrones-Stars, die viele Jahre lang als Geschwister Sansa Stark und Jon Snow vor der Kamera standen, mussten für den Horrorfilm "The Dreadful" intime Szenen miteinander drehen. Gegenüber Daily Mail bezeichnete Kit die Situation als "eklig" und "seltsam". Die Entstehungsgeschichte der Zusammenarbeit ist dabei besonders kurios: Sophie, die in dem im Februar erschienenen Film nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als Produzentin fungierte, hatte ihren Kollegen selbst für die Rolle vorgeschlagen – und dabei zunächst offenbar übersehen, was das bedeuten würde.

"Sie schickte mir das Drehbuch und ich sagte: 'Sophie, da haben wir ja einige Sexszenen'", erinnerte sich Kit. Sophie habe die entsprechenden Passagen schlicht nicht bemerkt und geantwortet: "Ja, Kit wäre gut für diese Rolle." Beim Dreh selbst blieb das Unbehagen. "Wir haben es getan. Es war eklig, aber es war okay", sagte der Schauspieler. Gleichzeitig erklärte er, dass er sie bis heute "wie eine jüngere Schwester" sehe. Auch Sophie sprach in der US-Talkshow "Late Night With Seth Meyers" offen darüber, wie unangenehm die Situation war: "Kuss, Kuss, Sex, Kuss, Sexszene", zählte sie die Passagen im Drehbuch auf. Beim ersten Kuss am Set hätten beide sogar würgen müssen. "Es war das Schlimmste, eine weitere wirklich schlechte Erinnerung in meiner Karriere", sagte die Schauspielerin.

Dass es so weit kommen würde, hätte Sophie noch vor einigen Jahren selbst nicht geglaubt. In einem Interview mit Access Hollywood aus dem Jahr 2016 schloss sie solche Szenen mit Kit kategorisch aus: "Das könnte ich nicht mit Kit machen. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich solche Szenen mit Kit drehen könnte – ich würde viel zu viel lachen." Für Sophie scheint die "Game of Thrones"-Welt generell mit gemischten Gefühlen verbunden zu sein: Wie sie zuletzt auf dem roten Teppich ihrer Prime-Video-Serie "Steal" erklärte, kann sie noch nicht einmal die Titelmelodie der Serie hören, ohne nervös zu werden.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kit Harington und Sophie Turner

Anzeige Anzeige

Liam Cunningham, Kit Harington, Sophie Turner in "Game of Thrones", Staffel 7

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner und Kit Harington bei den Elle Style Awards 2013