Eine-Millionen-Anwesen: Hat Samira Yavuz hier zugeschlagen?

Nach der Trennung von Serkan Yavuz (33) ist Samira Yavuz (32) aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Aktuell sucht die Influencerin nach einer neuen Bleibe. In ihrem Podcast "Main Charakter Mode" erzählt sie, dass sie in München und Umgebung nach einem Haus sucht, aber vor allem von den Preisen entsetzt ist: Diese bewegen sich zwischen einer Million und 1,5 Millionen Euro. Indem sie den Radius ausweitete, konnte Samira aber schließlich ihr "Traumhaus" im Raum Augsburg finden. "Das Haus hat eigentlich alles gehabt", meint sie. Es gab viel Platz, das Gebäude war neu und nachhaltig, allerdings rund 90 Kilometer von ihrer Mama entfernt. Das sei der Punkt, der ihr in erster Linie zu schaffen mache.

Darüber hinaus sollte das Haus knapp eine Million Euro kosten. Samira war hin- und hergerissen. Sie habe Pro- und Kontra-Listen erstellt und es ein zweites Mal mit ihrer Mutter besichtigt. Die war allerdings weniger begeistert. Spontane Treffen oder gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie wären aufgrund der Entfernung nicht machbar. Gleichzeitig stand Samira unter Druck, weil es weitere Interessenten gab. Bleibt die Frage, ob die 32-Jährige sich für das Haus entschied. Am Ende räumte sie ein, dass die andere Familie bereits an einen Notar dachte, weshalb die Maklerin sich am Ende für diese entschied und nicht für die zweifache Mutter. "Jetzt bin ich aber auch okay damit. Ich bin voll fein. Ich hatte nicht einmal den Moment, in dem ich mir dachte, 'Boah, wie traurig ist das denn jetzt?'", meint sie.

Samira sucht positiv gestimmt weiter: Sie wisse jetzt genau, was sie nicht will – vor allem kein Eigenheim, das zu weit von ihrer Familie weg ist. Auf die Suche nach einem neuen Haus nahm sie ihre Community schon vorher mit. Dabei stellt sich vielen Followern noch die Frage, warum sie das erste Familienhaus überhaupt Serkan überließ. Immerhin leben die beiden Töchter ja die meiste Zeit bei ihr. In ihrem Podcast erklärte sie: "Ich wollte da nicht mehr bleiben. Es wäre für mich gar keine Option gewesen, dort zu bleiben. Die ganzen Erinnerungen und das Haus, du veränderst was, aber doch irgendwie nicht alles. Ich hätte es nicht gepackt." Sie wolle einen vollständigen Neuanfang, ohne alte Erinnerungen.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026

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Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025