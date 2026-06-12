"Schock": Ingo Peters erfuhr durch Fan vom Tod seines Papas

Für Schwiegertochter gesucht-Star Ingo Peters (35) kam die Nachricht vom Tod seines Vaters Lutz (64) auf eine Art und Weise, die ihn tief getroffen hat: Er erfuhr davon nicht durch seine Familie, sondern durch einen Fan. In einer emotionalen Instagram-Story meldete sich der Realitystar nun zu Wort und sprach offen darüber, wie schockiert er über die Art der Übermittlung ist. Auch seine Mama Stups und seine Schwester sollen über die fehlende direkte Information von der Familie sehr enttäuscht sein.

In seinem Statement machte der 35-Jährige deutlich, dass ihn nicht nur der Tod des Vaters erschüttert, sondern vor allem der Umstand, wie er davon erfahren hat. "Ich hab's gerade erfahren. Der Schock sitzt tief natürlich, auch bei mir. Der Schock sitzt in dem Fall tief, weil es ist eher das Schockierende, dass ich das durch einen Fan erfahren habe", erklärte er in dem Video. Er betonte zudem, dass er niemanden auf Social Media blockiert habe und dass man ihn jederzeit hätte kontaktieren können: "Scheißegal, ob Streitigkeiten waren oder nicht, ich finde trotzdem, dass sie den Arsch in der Hose haben müssen und trotzdem anschreiben können." Und er rechnet offenbar damit, dass die Situation so bleibt, wie sie ist: "Ich weiß sowieso jetzt schon, das sage ich euch zu 100 Prozent, dass ich nicht zur Beerdigung eingeladen werde." Abschließend fügte er hinzu, dass seine Freundin nun an seiner Seite sei und ihn trösten werde.

Die traurige Nachricht hatte Ingos Mama Birgit einen Tag zuvor selbst öffentlich gemacht. "Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen!", schrieb sie in einem emotionalen Instagram-Post. Dazu erklärte sie auch die Todesursache: "Nach zahlreichen Erkrankungen waren am Ende seine Lungen zu schwach und er ist im Mai überraschend im Alter von 64 Jahren verstorben." Zum Abschied bedankte sie sich außerdem "für die jahrelange Treue" und betonte: "Er hinterlässt eine Lücke, die niemand füllen kann – aber in unserem Herzen bleibt Lutz für immer!" Doch hinter den Kulissen soll es schon lange gekracht haben: Das Verhältnis zwischen Ingo und seinen Eltern galt seit Jahren als zerrüttet. Seit etwa 2021/2022 hatten beide Seiten öffentlich über Streit, Vorwürfe und einen Kontaktabbruch gesprochen.

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star

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Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer Lutz und Stups im Mai 2020

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"Schwiegertochter gesucht"-Ingo mit Stups und Lutz