Mette-Marits Schwager Durek wartet auch auf Spenderorgan

Gleich zwei Mitglieder der norwegischen Königsfamilie kämpfen derzeit um ihre Gesundheit und warten auf lebensrettende Organspenden. Nachdem das Königshaus Anfang Juni in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorlag, bekannt gab, dass sich der Zustand von Kronprinzessin Mette-Marit (52) aufgrund ihrer chronischen Lungenfibrose deutlich verschlechtert hat, steht die Royal nun offiziell auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Seither muss sie jederzeit bereit sein, ins Krankenhaus zu kommen – denn wann ein passendes Spenderorgan gefunden wird, hängt von vielen medizinischen Faktoren ab und lässt sich nicht vorhersagen. Doch Mette-Marit ist mit diesem Schicksal in ihrer Familie nicht allein: Auch ihr Schwager Durek Verrett (51) wartet auf ein Spenderorgan.

Der Ehemann von Prinzessin Märtha Louise (54) braucht dringend eine neue Niere. Bereits 2012 hatte er eine Spenderniere von seiner Schwester Angelina erhalten, doch dieses transplantierte Organ funktioniert inzwischen nicht mehr ausreichend. Im September 2023 machte er öffentlich, dass eine weitere Transplantation notwendig sei, und bat die Öffentlichkeit um Hilfe. Bis eine neue Niere gefunden wird – die Wartezeit in Norwegen beträgt im Durchschnitt anderthalb bis zwei Jahre – ist Durek dreimal wöchentlich auf eine Dialyse angewiesen. In der Netflix-Dokumentation "Rebel Royals: An Unlikely Love Story" beschrieb er seine Lage eindringlich: "Die Dialyse ist für mich wie eine Gefängnisstrafe. Ich fahre dreimal pro Woche dorthin und sitze vier Stunden lang in einem Stuhl. Ich habe keine andere Wahl, als dort zu sitzen, sonst sterbe ich."

Mette-Marits Offenheit über ihren Zustand hat in Norwegen unterdessen eine bemerkenswerte Reaktion ausgelöst. Bereits nach ihrer ersten öffentlichen Mitteilung im Dezember 2025 stiegen die Registrierungen als Organspender zeitweise auf ein Vielfaches des üblichen Tagesdurchschnitts an. Auch nach der aktuellen Bekanntgabe ihrer Wartelistenplatzierung im Juni 2026 verzeichneten Behörden erneut einen deutlichen Anstieg bei Registrierungen und App-Nutzungen. Das Königshaus hatte zuletzt angekündigt, bis nach dem Eingriff keine weiteren Informationen zu Mette-Marits Gesundheitszustand herausgeben zu wollen – eine Entscheidung, die von norwegischen Kommunikationsexperten kritisiert wurde.

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Collage: Imago, Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Durek Verrett Collage

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IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

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