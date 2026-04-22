Schönheits-OPs: Hanni Hase steht zu ihrer "gemachten" Optik

Realitystar Hanni Hase sorgt mit einem TikTok-Throwback gerade für reichlich Gesprächsstoff. Die Influencerin teilte dort alte Fotos aus ihrer Jugendzeit und zeigte ihren Followern, wie sehr sie sich optisch seit ihren Teenagerjahren verändert hat. Viele Fans erkannten die Blondine auf den ersten Blick kaum wieder. In dem Clip, über den unter anderem das Portal stern berichtet, blendet Hanni ein Bild von sich als 14-Jährige ein und kommentiert ihren Wandel mit deutlichen Worten. Parallel dazu läuft auf ihrem Account weiterhin der Hype um ihren Auftritt in der Netflix-Kuppelshow Love is Blind, durch den ihre Community auf Instagram und TikTok rasant gewachsen ist.

Wenig später legt Hanni auf Instagram nach und spricht in einem ausführlichen Reel ganz offen über die Eingriffe, die sie in den vergangenen Jahren an sich vornehmen ließ. "Ja, ich bin gemacht und ich steh' auch dazu", sagt die Realitybekanntheit in dem Video und erklärt, dass ihre erste Schönheitsoperation 2020 eine Brust-OP gewesen sei. Danach seien eine Nasen-OP, eine Kinnkorrektur, ein sogenannter Lip-Flip und Botox-Behandlungen hinzugekommen. Außerdem trägt die Netzbekanntheit heute blondierte Extensions, während ihre natürliche Haarfarbe eigentlich ein dunkleres Blond sei. Mit ihrer Ehrlichkeit wolle sie eigenen Angaben nach deutlich machen, dass viele vermeintlich perfekten Looks im Netz nicht allein der Natur zu verdanken sind und damit unrealistischen Schönheitsidealen den Mythos nehmen.

Privat zeigt sich Hanni im Netz häufig nahbar und emotional. Besonders nach ihrer Teilnahme an "Love Is Blind: Germany" sprach sie in Interviews offen darüber, wie belastend einzelne Drehsituationen und vor allem die große Wiedersehensshow für sie gewesen seien. Die Influencerin betonte dabei immer wieder, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang und transparente Kommunikation seien – sowohl im TV-Umfeld als auch in ihrer Community. In den sozialen Medien gewährt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, thematisiert mentale Gesundheit, Dating und Körperbild und pflegt den Austausch mit ihren Followern, die ihre direkte Art und ihre Offenheit offenbar sehr schätzen.

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Instagram / hannihase Hanni Hase, Influencerin

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Instagram / hannihase Hanni Hase, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / hannihase Hanni Hase, Reality-TV-Bekanntheit

Wie findet ihr Hannis offene Worte zu ihren Eingriffen? Stark – Ehrlichkeit tut Social Media gut. Gemischt – gut gemeint, aber etwas too much Info. Unnötig – darüber muss man nicht so detailliert reden. Ergebnis anzeigen