"Zuhause": Hanni Hase teilt süßes Video mit Daniel Rocco

Hanni Hase und Daniel Rocco zeigen sich wieder gemeinsam auf Social Media – und die Realitystars lassen ihre Fans mit einem herzerwärmenden Video an ihrer Beziehung teilhaben. Auf Instagram postete Hanni nun einen emotionalen Zusammenschnitt aus gemeinsamen Momenten mit Daniel, unterlegt mit dem romantischen Song "Iris" von den Goo Goo Dolls. In dem Clip sind zahlreiche witzige und romantische Szenen der beiden zu sehen, die einen intimen Einblick in ihre Beziehung gewähren. Zu dem Video schreibt sie nachdenklich: "Und was, wenn es nicht klappt?" – um den Gedanken dann hoffnungsvoll umzukehren: "Was, wenn doch?" In der Bildunterschrift fasst die Realitydarstellerin ihre Gefühle in einem einzigen Wort zusammen: "Zuhause", ergänzt durch ein weißes Herz-Emoji.

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten und fielen überwältigend positiv aus. In der Kommentarspalte schwärmen zahlreiche Follower von dem süßen Video und der Beziehung der beiden. "Ich liebe einfach alles daran", schreibt eine Nutzerin begeistert. Ein anderer Kommentar lautet: "Irgendwie noch wertvoller, dass ihr jetzt ohne die vorschnelle Hochzeit so eine schöne und tiefe Beziehung aufbauen konntet. Alles Liebe euch." Auch die romantische Seite der Beziehung wird gewürdigt: "So eine Liebe zu finden heutzutage, ist echt schwer", merkt ein weiterer Fan an.

Hanni und Daniel hatten sich in der ersten Staffel von "Love Is Blind: Germany" kennengelernt, doch im Finale der Netflix-Show entschied sich die Realitydarstellerin gegen eine Hochzeit. Statt vor den Altar zu treten, nahmen sich die beiden nach den Dreharbeiten bewusst Zeit, um ihre Beziehung im echten Leben weiterzuentwickeln. Mit ihrem Liebesleben – das die beiden nie offiziell bestätigt haben – halten sich die beiden normalerweise sehr bedeckt, weshalb das Video nun eine seltene Ausnahme darstellt. Die Erfahrungen mit der Show waren für Hanni nicht immer einfach – besonders die Reunion beschrieb sie später als traumatisch, wobei sie sich von Mitstreitern und Moderatoren angegriffen fühlte. Umso schöner scheint es für das Paar zu sein, dass sie ihre Beziehung außerhalb des Rampenlichts in Ruhe aufbauen konnten.

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Instagram / hannihase Hanni und Daniel Rocco, Mai 2025

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Instagram / hannihase Hanni Hase, Reality-TV-Bekanntheit

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Netflix Hanni und Daniel, "Love Is Blind: Germany" Staffel 1