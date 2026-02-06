"Prinzessinnen-Männer": Hanni feuert gegen Dschungel-Patrick

Hanni hat auf eine Szene aus dem Dschungelcamp reagiert, die bei ihr offenbar nicht gut ankam. In der aktuellen Staffel sprach Patrick Romer (30) über Dating-Ansprüche und kritisierte, dass Frauen oft erwarten würden, von Männern eingeladen zu werden. Die Love Is Blind Germany-Bekanntheit teilte diesen Moment in ihrer Instagram-Story und fügte ein Statement hinzu: "Prinzessinnen Männer. Hab gestern Abend Dschungel geguckt und ich kenne Patrick nicht aus anderen Formaten, aber Männer, die rumheulen, wenn Frauen Ansprüche haben, geben mir den maximalen ick. Warum heulst du rum, wenn eine Frau eingeladen werden will?" Besonders störte sie sich daran, dass solche Männer ihrer Meinung nach entweder selbst Prinzessinnen sein wollen oder Angst haben, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden.

Hanni nahm dabei kein Blatt vor den Mund und warf Patrick praktisch vor, sich unnötig über etwas zu beschweren, das niemanden zwingt. "Wenn es nichts für dich ist, dann date halt Frauen, die 50/50 machen, ist doch voll okay", meinte sie weiter. Patrick hatte im Camp betont, dass Männer beim ersten Date nicht automatisch verpflichtet seien, für alles aufzukommen und dies nur aus Höflichkeit tun würden. Dennoch schien es Hanni vor allem die Haltung hinter solchen Aussagen zu sein, die sie in Rage brachte und zu ihrem Kommentar verleitete. Ihre Story sorgt nun im Netz für Diskussionen.

Die Situation, auf die Hanni sich bezieht, spielte sich folgendermaßen ab. Im Camp hatten Patrick und Hardy Krüger jr. (57) bei einer Nachtwache noch einmal auf das Gesprächsthema vom Vortag Bezug genommen. Hardy brachte das Idealbild eines Mannes auf den Punkt: "Er muss Macho und reich sein." Patrick pflichtete dem bei und unterstrich seine Haltung zum Bezahlen beim ersten Date: "Der kennt dich gar nicht. Der ist dir doch zu gar nichts verpflichtet, irgendwas zu tun für dich. Der macht das aus Höflichkeit, weil er ein Gentleman ist, aber nicht, weil es selbstverständlich ist!" Gleichzeitig nutzte der Realitystar die Gelegenheit, um sich ein wenig von seinem eigenen Image als schroffer Partner zu distanzieren.

Collage: Instagram / hannihase, IMAGO / Gartner Collage: Hanni und Patrick Romer

Instagram / hannihase Hanni Hase, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Hardy Krüger jr. und Patrick Romer, Dschungelcamp 2026