Hanni Hase schießt gegen "Love Is Blind: Germany"-Produktion

Hanni Hase erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre damaligen Love Is Blind: Germany-Mitstreiter, die Moderation und Netflix selbst. Im Interview mit dem stern beschreibt die 29-Jährige, wie traumatisch sie insbesondere die Reunion der Show erlebte. Dort habe sie sich regelrecht angegriffen gefühlt, sowohl von anderen Kandidaten als auch von den Moderatoren, mit denen sie zuvor viel Persönliches geteilt habe. Sie sagt: "Ich weiß jetzt, dass ich in dem Moment dissoziiert habe. Ich saß da und war gar nicht richtig wach, wollte nur noch raus." Zusätzlich wirft sie der Produktion vor, sie absichtlich in eine bestimmte Rolle gedrängt zu haben, um für mehr Drama zu sorgen.

Konkret wirft die Influencerin der Produktion vor, sie gezielt in eine Rolle gedrängt zu haben. "Ich sollte die oberflächliche Zicke sein, die nur für den 'Fame' da ist", erklärt Hanni. Auch Themen, die sie explizit nicht besprechen wollte, seien immer wieder aufgebracht worden – etwa Fragen zu einer Brust-OP. Zudem beschreibt sie Situationen mit Mit-Kandidat Ilias Pappas, in denen sie trotz klarer Ablehnung immer wieder in Gespräche gedrängt worden sei. Ihre Worte lassen wenig Interpretationsspielraum: Ein "Ich will dich nicht" sei ignoriert worden, die Begegnungen habe sie als "übergriffig" empfunden. Gleichzeitig, so Hanni, habe man das einzige verheiratete Paar aus Staffel eins, Alina Rothbauer und Ilias, positiv inszenieren wollen – während um sie herum das Drama verdichtet wurde.

Vor fünf Tagen sorgte Hanni mit einem Instagram-Post erneut für Aufsehen. In ihrer Story teilte die Influencerin einen Ausschnitt eines Live-Videos, in dem Ilias offenbar über sie sprach und einen besonders provokanten Vergleich zog. Ihre Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. "Seit zwei Jahren kämpft er darum, dass ich eigentlich auf ihn stand und er mich nicht wollte. Seit zwei Jahren bist du verheiratet", schrieb sie verärgert. Besonders empört zeigte sie sich über das Ende des Clips: "Das Ende ist der Höhepunkt: Er vergleicht, meine Meinung zu vertreten, mit dem Nationalsozialismus."

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Hanni Hase, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Netflix Hanni und Daniel, "Love Is Blind: Germany" Staffel 1

Anzeige Anzeige

Instagram / ilias.pappas97 Ilias Pappas, ehemaliger "Love is Blind: Germany"-Kandidat