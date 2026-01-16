"Love Is Blind"-Daniel schießt gegen Ilias nach Behauptungen

Neuer Zündstoff im Love Is Blind: Germany-Kosmos: Daniel Rocco geht auf TikTok frontal gegen Ilias Pappas vor – und spart nicht mit klaren Worten. Auslöser sind erneute Behauptungen von Ilias, Hanni Hase sei damals in ihn verliebt gewesen, er habe aber kein Interesse gehabt. Daniel stellt sich demonstrativ an Hannis Seite und sagt, die Darstellung sei falsch. Der Clip stammt aus dieser Woche und kursiert auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Daniel spricht Ilias direkt an und betont, er wolle sich eigentlich gar nicht äußern – die Verbindung zu Ilias sei ihm "beschämend" und "peinlich".

In seinem Video legt der Influencer nach und wirft Ilias vor, mit den Vorwürfen vor allem Reichweite zu suchen. "Ihr probiert, eure App zu promoten. 'Love Is Blind' zwei ist rausgekommen, das heißt, es ist ein bisschen mehr auf euren Profilen los. Etwas, was euch normalerweise nicht gegönnt ist, weil niemanden juckt, was ihr sagt", erklärt Daniel auf TikTok. Inhaltlich widerspricht er der Erzählung von Ilias deutlich: "Wie sehr wollt ihr euch gerade selbst verarschen? Wie kannst du immer noch davon ausgehen, dass Hanni auf dich stand, aber du nicht auf sie?" Als Beleg erinnert er an eine Nacht im Club: Hanni habe ihm danach gesagt, sie könne nicht mehr, weil Ilias nicht akzeptiere, dass sie nichts von ihm wolle. Daniel sagt weiter, sie seien deshalb zu Ilias und seiner Frau in die Wohnung gefahren, um das Gespräch zu suchen.

Hanni selbst meldete sich ebenfalls zu den Behauptungen zu Wort. In einer Instagram-Story veröffentlichte die Influencerin ältere Chatverläufe, die eine Konversation zwischen ihr und Alina Rothbauer von Oktober 2023 zeigen sollen. Alina habe um ein klärendes Gespräch gebeten – und Hanni willigte ein, unter der Bedingung, dass ihr Partner Daniel mit dabei ist. Nach dem Treffen habe sich Alina in einer längeren Nachricht bei Hanni bedankt: "Danke noch mal, dass ihr da wart letztens. Ich glaube, das hat endlich mal Klarheit reingebracht, und ich hoffe, du und Daniel hattet deswegen keinen Stress." Daraufhin fand Hanni erneut klare Worte: "Bitte kümmert euch um eure Ehe und hört auf, zu lügen – und kommt klar auf euer Leben."

Collage: Instagram / dvniel.rocco, Instagram / ilias.pappas97 Collage: Daniel Rocco und Ilias Pappas, "Love Is Blind: Germany"-Stars

Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas, "Love Is Blind Germany"-Ehepaar

Instagram / hannihase Hanni und Daniel Rocco, Mai 2025