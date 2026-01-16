"Love Is Blind"-Beef: Hanni postet Chatverläufe mit Alina

Ein Jahr nach dem Finale von Love Is Blind: Germany knallt es wieder zwischen Hanni Hase und Ilias Pappas – diesmal mit digitalem Beweismaterial. In einer neuen Instagram-Story teilt Hanni Screenshots von Chats mit Ilias' Frau Alina Rothbauer aus Oktober 2023, die ein klärendes Dreiergespräch dokumentieren sollen. Hintergrund ist der Vorwurf von Ilias, Hanni habe damals auf ihn gestanden, was sie klar zurückweist. Das Treffen habe laut Hanni nur unter einer Bedingung stattgefunden: Ihr Partner Daniel Rocco sollte mitkommen. Alina stimmte dem zu, Hanni machte unmissverständlich klar, dass ein Gespräch für sie "kein Stress" sei. Mitten im Reality-TV-Zoff liefert Hanni damit Einblicke hinter die Kulissen – und setzt die Gegenagenda zu Ilias' Erzählung.

Die veröffentlichten Nachrichten zeichnen ein Bild von Unsicherheit und Nachbeben. In einem Chat schreibt Alina über Ilias: "Irgendwie hat er sich wieder etwas versucht, rauszureden." Hanni stimmt dem Gespräch zu, worauf Alina antwortet: "Ich glaube, es würde echt helfen." Nach dem Treffen bedankt sich Alina in einer längeren Nachricht bei Hanni: "Danke noch mal, dass ihr da wart letztens. Ich glaube, das hat endlich mal Klarheit reingebracht, und ich hoffe, du und Daniel hattet deswegen keinen Stress." Hanni ergänzt zu den veröffentlichten Verläufen eine klare Ansage an das Ehepaar: "Bitte kümmert euch um eure Ehe und hört auf, zu lügen – und kommt klar auf euer Leben." Damit unterfüttert sie ihre Perspektive, dass die Sache bereits 2024 ausdiskutiert worden sei.

Auslöser für das erneute Drama rund um die erste "Love Is Blind: Germany"-Staffel ist ein TikTok-Live-Video, in dem Ilias behauptet, dass Hanni auf ihn gestanden habe – er aber nicht auf sie. "Seit zwei Jahren kämpft er darum, dass ich eigentlich auf ihn stand und er mich nicht wollte. Seit zwei Jahren bist du verheiratet", erklärte Hanni bereits in einem früheren Instagram-Statement zu den Vorwürfen. Besonders aufgebracht reagierte sie auf eine Passage am Ende des Clips, in dem Ilias einen brisanten Vergleich äußerte: "Das Ende ist der Höhepunkt: Er vergleicht, meine Meinung zu vertreten, mit dem Nationalsozialismus."

Collage: Instagram / hannihase, Instagram / alinarothbauer Collage: Hanni Hase und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Stars

Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas, "Love Is Blind Germany"-Ehepaar

Instagram / hannihase Hanni und Daniel Rocco, Mai 2025