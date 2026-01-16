Hanni gibt Einblick: So läuft's bei "Love Is Blind: Germany"

Hanni Hasi ist ein wahres Love Is Blind: Germany-Urgestein. Die Influencerin war im vergangenen Jahr Teil der ersten Staffel der Show. Aktuell läuft die zweite Staffel auf Netflix – und Hanni gibt interessierten Fans mal einen Einblick, wie es in dem Format, in dem sich die Singles in getrennten Räumen kennenlernen und anschließend im Bestfall verloben, so läuft. Erstens: "Die Pod-Phase geht ganze zehn Tage. Die ist bei niemandem kürzer, bei niemandem länger. Alle Dates pro Tag sind immer gleich lang, außer man bricht sie vorher ab", erklärt Hanni. Zudem wisse man auch nicht, wer in den Pods auf einen wartet: "Deswegen sagen auch immer alle: 'Hallo. Wer ist da?'" Dürfen Teilnehmende über ihr Aussehen reden? "Tatsächlich werdet ihr unterbrochen, wenn ihr Fragen stellt, die gezielt aufs Aussehen gehen. Es ist besser, das zu lassen", gibt sie als Hinweis.

Sie selbst habe während ihrer Pod-Phase gar nicht wirklich wissen wollen, wie ihr Gegenüber aussieht. Hanni habe lediglich Spaß daran gehabt, zu erraten, was zu demjenigen passen könnte. Außerdem verrät sie, dass die Dates in den Pods jeweils acht Minuten dauern – und um sich innerhalb dieser kurzen Zeit so viele Details wie möglich zu merken, schreiben die Teilnehmer auch so eifrig mit. "Wo schlafen die Teilnehmer? Wir schlafen alle in Hotels, alle getrennt. Männer und Frauen schlafen übrigens nicht im selben Hotel. Dürfen Handys mitgenommen werden? Nein, sonst macht es ja keinen Sinn", betont die Ex-Kandidatin weiter. Erst nach der Honeymoon-Phase, also nach den Urlauben, wenn man in den gemeinsamen Alltag startet, habe man wieder Zugriff auf sein Handy.

Doch damit ist noch nicht alles geklärt. Während der Ausstrahlungen haben die Fans das Gefühl, die Singles verloben sich schon nach nur wenigen Stunden. Ist das so? "Wir verloben uns alle am neunten Tag in den Pods. Der 10. Tag ist nämlich Reveal Day", berichtet sie. Am Reveal Day bekommen sich die Paare – nach der Verlobung – erstmals zu Gesicht. Die Verlobungsringe, die an dem Tag ausgetauscht werden, stellt Netflix zur Verfügung. Weder die Männer noch die Frauen dürfen sich während der Dreharbeiten "frei bewegen". Die Kosten dafür übernimmt auch der Streaming-Dienst – sowohl für den Ring als auch für die Urlaube, die Mietwohnung und das ausgesuchte Outfit für den großen Hochzeitstag. Abschließend klärt Hanni die letzte und wohl am meisten gestellte Frage: "Ist die Eheschließung echt? Ja, sonst hätte ich ja keinen Rückzieher gemacht."

Instagram / hannihase Hanni Hase, Influencerin

Netflix Jan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Staffel 2

Netflix Hanni und Daniel, "Love Is Blind: Germany" Staffel 1