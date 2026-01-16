Nach zwei Jahren: Ist Ilias nicht über Hanni Hase hinweg?

Hanni Hase sorgt mit einem Instagram-Post für Gesprächsstoff: In ihrer Story teilt die Reality-Bekanntheit den Ausschnitt eines Live-Videos, in dem ihr ehemaliger Love Is Blind Germany-Kollege Ilias Pappas hitzig diskutiert – und dabei offenbar über sie spricht. Dazu schreibt sie verärgert: "Seit zwei Jahren kämpft er darum, dass ich eigentlich auf ihn stand und er mich nicht wollte. Seit zwei Jahren bist du verheiratet." Besonders aufgebracht reagiert sie auf eine Passage am Ende des Clips: "Das Ende ist der Höhepunkt: Er vergleicht meine Meinung zu vertreten mit dem Nationalsozialismus."

Im Live-Mitschnitt hört man Ilias sagen: "Egal, was ich dir jetzt erzählen würde, du würdest es mir nicht glauben. Egal, was auf der anderen Seite erzählt wird, das glaubst du blind." Im weiteren Verlauf kritisiert der Reality-Star, dass viele sich auf Mehrheitsmeinungen stützen, und kommentiert: "Dann immer die Begründung: 'Ja, das sagen doch voll viele so.' Ja, das hat in Deutschland schon mal super funktioniert, einfach mit der Masse mitzugehen." Für Hanni war genau dieser Vergleich der Stein des Anstoßes.

Schon vor rund zehn Monaten hatte es im Netz zwischen Hanni, Ilias und dessen Ehefrau Alina mächtig gekracht. Nach dem dramatischen Wiedersehen von "Love Is Blind: Germany" brach der Kontakt zwischen den ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreitern komplett ab. Ilias erzählte damals im Promiflash-Interview offen: "Wir haben gar keinen Kontakt, gar nichts – alles geblockt." Alina stellte ebenfalls klar: "Nach all dem, was war, wird es da, glaube ich, auch keinen Kontakt mehr geben. Also nicht in diesem Leben."

Hanni Hase, Reality-TV-Bekanntheit

Ilias Pappas, ehemaliger "Love is Blind: Germany"-Kandidat

Alina und Ilias Pappas, Februar 2025

