Eric Sindermann behauptet: Ex Chayenne hat ihn betrogen

Zwischen Eric Sindermann (37) und seiner Ex-Freundin Chayenne, die er liebevoll "Chayo" nannte, droht nach dem Beziehungs-Aus nun ein heftiger Streit. Erst vor rund einem Monat hatte der 37-Jährige die Beziehung öffentlich gemacht – doch die Liebesgeschichte endete bereits nach wenigen Wochen. Jetzt erhebt Eric gegenüber RTL einen schwerwiegenden Vorwurf: Seine Ex habe ihn betrogen. "Der Punkt, weshalb ich die Beziehung nun beendet habe, ist, dass sie mich betrogen hat. Das hat sie mir auch selbst gestanden und sich mehrfach entschuldigt", erklärt der Realitystar.

Chayenne sieht die Situation allerdings anders. Auf Anfrage von RTL räumt sie zwar ein, dass es einen "Vorfall" gegeben habe, bezeichnet das Trennungsgeschehen aber vor allem als "Kommunikationsproblem". "Mit Eric und mir war das immer ein Auf und Ab. Er kann sich nur wenig öffnen und hat immer seine 'spaßige Verarsche'. Das hat mich gestört", erklärt sie und schildert, dass sie daraufhin auf Abstand gegangen sei: "Ein paar Tage später war ich unterwegs und dann ist es zu dem Vorfall gekommen." Den Begriff Fremdgehen will sie dabei nicht gelten lassen: "Ich würde den Vorfall nicht als Fremdgehen bezeichnen, ich kann aber verstehen, wenn er das so sieht." Auch Eric selbst räumt ein, dass er in der Beziehung "nicht immer der beste Freund" gewesen sei.

Kennengelernt hatten sich die beiden fernab der TV-Welt – in Chayennes Hundesalon. Laut Eric war es vor allem die gemeinsame Tierliebe, die ihre Gefühle füreinander schnell wachsen ließ. Nur wenige Tage nach dem Kennenlernen stellte er sie bereits auf seiner Modenschau in Berlin vor. Damals schwärmte er davon, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder "echte Liebe" zu spüren – und dass die beiden es bewusst langsam angehen wollten. Nicht Eric, sondern Chayenne hatte das Liebes-Aus zuerst öffentlich gemacht. Während sie nun beide getrennte Wege gehen, richtet der Designer seinen Fokus bereits auf das Nächste: Am Wochenende tritt er beim Boxevent "Stars im Ring" an. "Für mich geht es dort auch um ein Preisgeld, welches ich gewinnen möchte", so Eric.

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Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / dr.sindsen Chayenne und Eric Sindermann

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Imago Eric Sindermann, Juli 2025