Quinton Aaron kämpft um Comeback nach Koma und Ehe-Schock

"Blind Side"-Star Quinton Aaron (41) erlebt derzeit die wohl schwerste Zeit seines Lebens – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Anfang des Jahres erlitt der Schauspieler einen Rückenmarksinfarkt und wurde in einem Krankenhaus in Atlanta auf die Intensivstation eingeliefert, wo er auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen war. Vier Tage lang lag er im Koma, insgesamt einen Monat wurde er beim Atmen unterstützt. Doch das war nicht das Einzige, das Quinton beim Aufwachen verkraften musste: Seine Familie eröffnete ihm, dass seine Frau Margarita DeLeon noch mit einem anderen Mann verheiratet war – und deshalb keine medizinischen Entscheidungen für ihn treffen durfte. "Das hat schließlich dazu geführt, dass die Ärzte sie von mir fernhielten", erklärte er gegenüber ABC News.

Quinton und Margarita hatten im Dezember 2024 geheiratet. Ein Anwalt fand während seines Krankenhausaufenthalts Unterlagen, die belegten, dass Margarita bereits seit 1992 mit einem anderen Mann verheiratet war. Quinton sagte gegenüber ABC News, sie habe ihm stets versichert, seit über zehn Jahren geschieden zu sein. Sie soll sogar gegenüber der Person, die die Hochzeit durchführte, angegeben haben, alle nötigen Scheidungsdokumente vorlegen zu können. Margarita bestreitet jedoch, von ihrer Situation gewusst zu haben. "Diese Informationen, die deine Familie über mich herausgefunden hat – ich wusste davon nichts", soll sie laut Quinton am Krankenbett gesagt haben. Ihr Ehemann aus der früheren Ehe bestätigte, dass auch er von einer abgeschlossenen Scheidung ausgegangen sei – und reichte im Februar erneut die Scheidung ein. Quinton gab an, Margarita zu lieben, würde er die Sache jedoch noch einmal angehen, würde er "auf jeden Fall deutlich mehr recherchieren".

Während die rechtliche Situation geklärt wird, konzentriert sich der 41-Jährige ganz auf seine Genesung. Neben der Reha kämpft er auch gegen seinen Diabetes. Die Stoffwechselerkrankung soll laut den Ärzten zu Quintons Schlaganfall beigetragen haben. Dr. Nithin Devireddy, medizinischer Leiter des Rehabilitation Hospital of Atlanta, erklärte gegenüber dem US-Morgenmagazin "Good Morning America", dass Quinton täglich drei Stunden Therapie absolviere. Die Ärzte schätzen, dass es Monate oder sogar bis zu einem Jahr dauern könnte, bis er wieder gehen kann. Quinton selbst gibt sich kämpferisch: "Ich akzeptiere diesen Zeitrahmen nicht. Ich werde viel früher wieder auf den Beinen sein, als ihr denkt. Das glaube ich fest – das ist etwas zwischen mir, meinem Glauben und meiner Beziehung zu Gott."

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Stewart Cook/REX/Shutterstock Quinton Aaron beim Carousel of Hope Ball in Los Angeles 2016

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Getty Images Quinton Aaron beim Karibu Africa Hamptons Soirée in Sag Harbor

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Instagram / officialquintonaaron/ Quinton Aaron im im Oktober 2025