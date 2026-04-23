Vollzeit-Mama Christina Hänni will ihren Sexappeal zurück

Christina Hänni (36) gönnt sich in Italien eine Auszeit – und zieht dabei eine sehr persönliche Zwischenbilanz: Nach zwei Jahren, in denen sich bei der Profitänzerin fast alles um ihre Tochter drehte, will sie wieder stärker zu sich selbst finden und ihren Sexappeal zurückholen. In einem offenen Posting erklärte sie, der Trip sei genau zur richtigen Zeit gekommen. Auf Instagram schreibt Christina: "Wenn ein Trip genau zur richtigen Zeit kommt, damit du vom Mamasein zu dir selbst findest." Die Tänzerin, die die intensive Anfangszeit bewusst gemeinsam mit Ehemann Luca Hänni (31) genossen hat, spricht von einem Neustart. Neben der Familie sollen nun auch Training, eigene Projekte und berufliche Ziele wieder mehr Platz bekommen – ohne dass das Private zu kurz kommt.

Besonders bildhaft beschreibt Christina ihr Gefühl mit einem Vergleich aus der Natur. "Ich habe mal gelesen, dass Flamingo-Mütter, wenn sie Kinder bekommen, ihr Pink verlieren. Das ist nicht schlimm… Es kommt einfach wieder zurück, wenn die Zeit reif ist, dass sie sich wieder um sich kümmern können", erklärt sie auf Instagram. Genau dieses "Pink" will sie sich jetzt zurückholen. "Jetzt habe ich viel mehr Zeit und auch den Kopf, eigenen Interessen nachzugehen und meinen Sexappeal zurückzuerlangen", hält sie fest. Zugleich betont die Tänzerin: "Ich habe meine eigenen Ambitionen nie zurückgestellt. Es hat sich für mich einfach richtig angefühlt. Jeder hat sein eigenes Tempo." Auch sportlich spürt sie Rückenwind: "Das harte Training fängt an, sich langsam auszuzahlen, und das macht so viel Spaß", schreibt sie. Während auf RTL gerade die neue Staffel von Let's Dance läuft, pausiert Christina in diesem Jahr. Unter ihren Italien-Bildern sammeln sich deshalb liebevolle Fan-Nachrichten. "Wir vermissen dich bei der Show", kommentiert ein Nutzer. Ein weiterer wünscht sich: "Ich hoffe, wir können dich im Fernsehen wieder sehen, egal in welchem Format."

Privat blickt Christina dankbar auf die vergangenen Monate. "Ich habe die Kuschelzeit mit meiner Tochter aufgesogen und würde keinen Moment missen wollen", schreibt sie. Jetzt steckt sie wieder Kraft in neue Routinen und versucht, die Balance zwischen Familienzeit und eigenen Wegen zu finden. Gemeinsam mit Luca erinnert sich die Tänzerin an die intensive Anfangszeit als Eltern und richtet den Blick nun nach vorn: ein bisschen weniger Stillstand, ein bisschen mehr eigenes "Pink" im Alltag.

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni im April 2026

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Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

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Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni, Oktober 2024