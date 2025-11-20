Melissa Naschenweng überrascht ihre Fans mit neuer Musik

Melissa Naschenweng (35) macht ihren Fans kurz vor einer angekündigten Auszeit ein Geschenk: Am Freitag, 21. November, erscheint ihre neue Single "Wo du herkommst". Die Sängerin kündigte den Track in einer Instagram-Story an und verriet, worauf sich ihre Community freuen kann. Es wird schlicht, nahbar und ohne viel Schnickschnack – genau das, was viele an Melissa lieben. "Am Freitag kommt die neue Single 'Wo du herkommst'", sagte sie und versprach einen Song, der sich an die Wurzeln richtet. Die Veröffentlichung kommt passend als warmes Zeichen an ihre Anhänger, bevor die Musikerin eine längere Pause einlegt.

In ihren Stories lieferte Melissa gleich die Botschaft mit, die sie mit dem Lied verbindet: Man solle – egal, wohin der Weg führt – "nie vergessen", woher man kommt. Die Künstlerin betonte, wie sehr sie das Aufwachsen im Lesachtal geprägt hat. Dieser Hintergrund spiegle sich auch in der Produktion wider, die bewusst reduziert gehalten ist. "Ganz bodenständig", beschreibt sie den Sound, der auf Authentizität statt Bombast setzt. Und natürlich darf ein Instrument nicht fehlen, das eng mit ihrem Stil verbunden ist: "Bodenständig. Mit Harmonika", erklärte sie auf Instagram und deutete damit an, dass ihr Markenzeichen im Zentrum steht.

Für Fans ist die Rückkehr zur Einfachheit mehr als nur ein musikalisches Statement. Melissa, die oft die Nähe zu ihrem Publikum sucht, findet ihren Ausgleich in der Heimat und in vertrauten Routinen. Das Lesachtal steht für Familie, Natur und Gemeinschaft – Werte, die sie immer wieder hervorhebt und die in Gesprächen mit ihren Anhängern mitschwingen. Wer die Sängerin bei Auftritten erlebt hat, kennt die kleinen Momente, in denen sie Geschichten vom Dorfleben teilt oder mit einem Augenzwinkern die Harmonika zur Verlängerung des Applauses hebt. Genau diese zwischenmenschliche Wärme macht ihre Botschaft greifbar: Ein Song als Erinnerung an die Wurzeln, getragen von dem Klang, der sie groß gemacht hat.

Imago Melissa Naschenweng, Juni 2025

Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025

Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025

