Trauer um "Storage Wars"-Star: Darrell Sheets ist verstorben

Traurige Nachrichten aus den USA: Darrell Sheets ist tot. Der beliebte "Storage Wars"-Star wurde nach Angaben der Polizei in den frühen Morgenstunden des 22. April in einer Wohnung in Lake Havasu City im US-Bundesstaat Arizona gefunden. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus. Gegenüber E! News erklärte die Polizei, man sei gegen zwei Uhr nachts zu dem Haus gerufen worden, wo der 67-Jährige leblos aufgefunden wurde. Laut einem Polizeibericht habe Darrell eine augenscheinlich selbst zugefügte Schussverletzung am Kopf erlitten und sei noch vor Ort für tot erklärt worden. Sein Tod wird nun von der örtlichen Ermittlungsbehörde weiter untersucht.

Der Realitystar war Fans vor allem durch die A&E-Show "Storage Wars" bekannt, in der professionelle Käufer auf verlassene Lagerräume bieten. Darrell war seit 2010 Teil des Formats und trat in mehr als 160 Folgen auf, bevor er sich 2023 aus der Sendung zurückzog und in Arizona den Antiquitätenladen Havasu Show Me Your Junk eröffnete. Der TV-Liebling war für seinen Spitznamen "The Gambler" bekannt, weil er bei Auktionen hohe Risiken einging. "Ich habe alles gefunden, von Schrott bis zu Picassos", schwärmte er in einem Profil bei Fox Business. Sender A&E verabschiedete sich in einem Statement gegenüber dem Magazin People mit den Worten: "Wir sind traurig über den Tod eines geliebten Mitglieds unserer 'Storage Wars'-Familie, Darrell ‚The Gambler‘ Sheets." Der Körper des TV-Stars wurde laut Polizei an das Büro des Gerichtsmediziners im Mohave County übergeben.

Abseits der Kameras spielte für Darrell vor allem sein Privatleben eine große Rolle. In Interviews betonte er immer wieder, wie wichtig ihm seine Liebsten seien. "Kimber ist die Liebe meines Lebens und meine größte Unterstützerin in diesem ungewöhnlichen Geschäft", erklärte er über seine langjährige Partnerin Kimber Naisbitt Pino bei Fox Business. Zusammen brachten die beiden vier Kinder in die Beziehung und freuten sich über mehrere Enkelkinder, mit denen Darrell sehr viel Zeit verbrachte. Auch sein Sohn Brandon, der ebenfalls bei "Storage Wars" vor der Kamera stand, begleitete den Schnäppchenjäger zu Auktionen. Neben seiner Leidenschaft für das Bieten liebte der TV-Star das Bootfahren, Musik und seine Hunde.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2013 im Lincoln Center in New York City

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2012 im Lincoln Center, New York City

Getty Images Darrell Sheets, Kimber Sheets und Brandon Sheets bei den A+E Networks Upfronts 2013 in New York City