Blake Lively zeigt beeindruckendes Talent von Tochter Betty

Blake Lively (38) hat auf Instagram einen kleinen Einblick in das Talent ihrer Tochter Betty gegeben – und der hat es in sich. Die Schauspielerin teilte in ihrer Story ein Aquarellbild, das ihre Sechsjährige gemalt hatte. Darauf zu sehen ist eine detailreiche Orangenblüte in satten Grün-, Orange- und Rosatönen. Dazu schrieb Blake schlicht und voller Stolz: "Meine Sechsjährige." Blake ist mit Schauspieler Ryan Reynolds (49) verheiratet und hat mit ihm insgesamt vier Kinder: James, Inez, Betty und den jüngsten Sprössling Olin.

Erst kürzlich gewährte die "Gossip Girl"-Darstellerin ihren Fans einen weiteren Blick ins Familienleben. In einem Video war zu sehen, wie der Toilettensitz ihres Badezimmers komplett mit pinken Strichen bemalt worden war. Als die Schauspielerin vorsichtig auf die Mitte der Brille drückte, offenbarte sich der eigentliche Gag: Unter dem Deckel spannten ihre Kinder und Ryan mehrere Lagen Frischhaltefolie über die Toilette. Zu dem Clip kommentierte Blake augenzwinkernd: "Ich wusste, ich hätte ihnen nie beibringen dürfen, wie man einen Kalender liest."

Dass ihre Kinder eine bedeutende Rolle in Blakes Leben spielen, hat sie bereits in der Vergangenheit betont. Gegenüber Forbes erklärte die Schauspielerin im Jahr 2022: "Ich glaube, dass Kinder zu haben mich so viel mehr in meiner eigenen Haut fühlen lässt. Ich habe mich nie wohler oder selbstbewusster in meinem eigenen Körper gefühlt – wobei ich natürlich nicht sagen will, dass mich nicht auch täglich tausend Unsicherheiten heimsuchen. Aber ich fühle mich einfach unglaublich gefestigt." Außerdem sagte sie, Mutterschaft habe ihr mehr Selbstvertrauen in ihrer Arbeit gegeben: "Ich glaube, das Erwachsenwerden, Kinder bekommen – all das hat mich zu dem Gefühl gebracht, dass ich nur noch Dinge tun möchte, bei denen ich wirklich bedeutungsvolle Zusammenarbeiten eingehen und Mitspracherecht haben kann."

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IMAGO / WENN Blake Lively, Schauspielerin

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Getty Images Ryan Reynolds feiert mit Blake Lively, Tochter James und ihrem Neugeborenen den Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der New-York-Premiere von "Another Simple Favor", April 2025