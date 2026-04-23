So viel Kontakt hat Anne Wünsche mit Juna (10) und Sávio (3)

Anne Wünsche (34) lebt inzwischen auf Mallorca – ihre Kinder Juna und Sávio sind allerdings in Deutschland geblieben und wohnen jeweils bei ihren Vätern. Wie die Influencerin im Promiflash-Interview jetzt verrät, hält sie trotz der räumlichen Distanz engen Kontakt zu beiden Kindern. Mit der zehnjährigen Juna kommuniziert sie hauptsächlich über einen Chat-Manager. "Mit Juna stehe ich über WhatsApp in Kontakt und hole sie kommenden Freitag, übers Wochenende, zu mir. Dafür fliege ich extra zurück nach Berlin", erklärt die dreifache Mutter. Zum dreijährigen Sávio hält Anne Kontakt über dessen Vater Karim El Kammouchi (37).

"Mit ihm stehe ich nicht im direkten Kontakt, aber dafür fast täglich über den Papa. Wir sind da im sehr guten Austausch und schicken uns gegenseitig viele News, Bilder und Videos vom Kleinen", berichtet sie weiter. Am kommenden Sonntag soll Sávio dann für zwei Wochen mit nach Mallorca kommen. Bezüglich der Betreuungsaufteilung betont Anne, dass beide Elternteile flexibel bleiben wollen: "Wir beide stellen Sávios Bedürfnisse an erster Stelle und wenn wir merken, dass er mit dem aktuellen 2-Wochen-2-Wochen-Prinzip nicht klarkommt, ändern wir das gemeinsam." Auf die Frage, wie es ihr aktuell geht, zeigt sie sich ehrlich im Promiflash-Gespräch: "Mir geht es wirklich gut beziehungsweise den Umständen entsprechend. Es ist eine schwierige Situation, aber ich versuche, mich nicht auf das Negative zu konzentrieren, auch wenn es mir manchmal sehr schwerfällt."

Die Situation rund um Anne und ihre Familie ist zuletzt von mehreren Seiten unter Druck geraten. Neben einem gesperrten Instagram-Account, weshalb sie nun vor allem TikTok nutzt, hatte die Influencerin auch mit einem Sorgerechtsstreit um Juna zu kämpfen. Henning Merten, Junas Vater, hatte sich in einem öffentlichen Statement auf Instagram zu der belastenden Zeit geäußert und deutlich gemacht, wie viel ihn der Kampf um seine Tochter gekostet hat. "Ich bin kein perfekter Papa. Aber wer ist schon perfekt? Man macht Fehler, man lernt dazu", lautete unter anderem eine Zeile seines Texts. Juna lebt seitdem fest bei ihm.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Familie, August 2024

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026