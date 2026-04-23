Marlisa stichelt gegen Marc-Robin-Romanze: Das sagt Ina Kina

Zwischen Ina Kina und Marc-Robin Wenz knistert es gewaltig – doch nicht alle gönnen den beiden ihr Glück. In einem Interview stichelte Social-Media-Star Marlisa Rudzio (36) heftig gegen die frische Romanze und holte damit eine alte Geschichte mit Marc-Robin wieder hervor. Die Influencerin und der Realitystar hatten vor Jahren bereits eine turbulente Vergangenheit miteinander. Nun reagiert Ina und meldet sich in ihrer Instagram-Story zu Wort. Dort macht die TV-Bekanntheit deutlich, was sie von den anhaltenden Sticheleien hält: "Was ich aber absolut nicht verstehen kann, ist, warum man ein Thema nach vier Jahren immer und immer wieder in jedem Interview aufgreift und sie zusätzlich auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen meint, uns Beziehungsprognosen geben zu müssen."

In ihrer Story erklärt Ina, dass sie "absolut nichts gegen sie" habe und ihr privat sogar nur das Beste wünsche. Die frühere Der Promihof-Teilnehmerin räumt ein: "Ja, wir haben verstanden, dass sie keine schöne Erfahrung gemacht hat und mir tut es auch leid für sie, dass ihre Familie da involviert war. Aber für alle Beteiligten wäre es schöner, das Thema endgültig abzuschließen – auch für ihren eigenen Seelenfrieden." Sie wünscht sich, dass Marlisa die Vergangenheit hinter sich lässt und betont: "Leben geht weiter und es lebt sich leichter, wenn man Sachen abschließt und nicht weiter thematisiert."

Gegenüber ihren Followern nutzt Ina die Situation auch, um grundsätzliche Worte über Kritik und Hass im Netz zu verlieren. Sie erzählt in ihrer Story, dass sie es besonders anstrengend findet, wenn Menschen meinen, andere "ständig belehren" zu müssen. Jeder müsse seine eigenen Erfahrungen machen und aus eigenen Fehlern lernen. Ina stellt klar: "Wenn Gott so will, dann werde ich noch 100-mal auf die Schnauze fallen. Aber ich werde jedes Mal wieder aufstehen. No risk, no fun – und ich liebe das Risiko, das müsstet ihr ja so langsam von mir wissen."

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Instagram / ina.kina Ina Kina, "Der Promihof"-Teilnehmerin

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Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina bei der Premiere von Kampf der Reality Allstars 2026 in der Flora Köln