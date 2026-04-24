Kein "Looksmaxing" mehr: YouTube sperrt Clavicular erneut

Gleich zwei weitere YouTube-Kanäle des umstrittenen Influencers Clavicular (20) sind gesperrt worden. Die Plattform entfernte die Accounts "LiveWithClav" und "ClavLooksmax" ohne vorherige Ankündigung – und das nur rund sechs Monate, nachdem bereits sein ursprünglicher Kanal im November 2025 gelöscht worden war. Braden Peters, wie der 20-jährige US-Amerikaner mit bürgerlichem Namen heißt, wandte sich daraufhin auf X direkt an YouTube und bat öffentlich um Hilfe: "Sehr traurige Neuigkeiten heute Morgen. Meine YouTube-Kanäle wurden ohne Vorwarnung oder Erklärung gesperrt", schrieb er. Die Kanäle hätten Livestream-Archive und kostenlose Kurse enthalten, die jungen Männern helfen sollten, "die beste Version ihrer selbst zu werden". Er betonte, sein Team habe die Regeln der Plattform strikt eingehalten.

YouTube erklärte gegenüber Variety jedoch, warum die Kanäle verschwanden: Die Richtlinien der Plattform verbieten es gesperrten Nutzern ausdrücklich, neue Kanäle zu erstellen. "Wir haben den ursprünglichen Kanal des Creators bereits im November 2025 gesperrt. Diese zusätzlichen Kanäle haben wir gemäß unseren Nutzungsbedingungen entfernt, die das Erstellen neuer Kanäle nach einer Sperre untersagen", so ein Sprecher. Der erste Kanal war damals wegen Links zu Websites mit illegalen oder regulierten Waren und Dienstleistungen gelöscht worden. Einem Insider zufolge hatte Braden seinen Namen gut verschleiert, um die Verbindung zu den neuen Kanälen zu verbergen. YouTube verfolge seine Aktivitäten inzwischen aktiv und wolle sicherstellen, dass keine weiteren Kopien auftauchen.

Die Kanalsperren sind nur die jüngsten in einer Reihe von Turbulenzen rund um den Influencer. Braden war erst Mitte April während eines Livestreams zusammengebrochen – vermutlich aufgrund einer Überdosis. Auch seinen Pressesprecher verlor er zuletzt. Bekannt geworden ist Clavicular durch die Förderung des sogenannten "Looksmaxings" – einer kontroversen Subkultur rund um die Optimierung des Äußeren, teilweise mit extremen Methoden. So hat er nach eigenen Angaben unter anderem Testosteron, anabole Steroide und Methamphetamin verwendet sowie versucht, seine Knochenstruktur durch Schläge mit einem Hammer umzuformen. Mediziner warnen eindringlich vor den gesundheitlichen Risiken solcher Praktiken.

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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