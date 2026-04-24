Das störte Anna-Maria Ferchichi an entlassener Haushälterin

Warum Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) eine ihrer neu eingestellten Haushälterinnen bereits nach einem einzigen Tag wieder vor die Tür gesetzt haben, war bislang nicht bekannt – jetzt haben die beiden in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" offen darüber gesprochen. Die Influencerin und der Rapper schilderten, welche Verhaltensweisen der Frau ausschlaggebend für die schnelle Trennung waren und warum sie sich über deren Auftreten in der Familie wunderten.

Laut Anna-Maria habe die entlassene Haushälterin weder ein Gefühl dafür gehabt, wann es Zeit zum Rückzug gewesen sei, noch habe sie ihre Arbeit ernst genommen. "Dann hat sie unten mal kurz gesaugt, wir haben vier Stockwerke, und dann hat sie sich an unseren Tresen gesetzt, in unserer Küche. Das ist ein Eindringen in deine Privatsphäre. Das macht man nicht", sagte sie im Podcast. Besonders störte das Paar auch das ständige laute Telefonieren der Frau – sogar dann, wenn die Kinder bereits schliefen. "Die hat einfach die ganze Zeit telefoniert. Das war so laut", ärgerte sich Anna-Maria. Statt sich in ihr Zimmer zurückzuziehen, habe die Haushälterin mit Lautsprecher im Flur telefoniert. Auch Bushido schilderte einen Moment, der ihn besonders gestört habe: Als alle schon im Bett gewesen seien, habe er sie in der Küche angetroffen – am Tresen sitzend, laut Handy tippend. "Das hat mich so getriggert", sagte er im Podcast. Zudem erwähnte Anna-Maria das äußere Erscheinungsbild der Frau: Ein durchsichtiges Oberteil sei zwar nicht der Hauptgrund für die Entlassung gewesen, "aber es sagt ja auch viel über dich aus. Du kommst in eine Familie... Das hat was mit Anstand zu tun."

Bekannt gegeben hatte das Paar die Entlassung der Haushälterin bereits über Anna-Marias Instagram-Story. Damals hatte sie auch verraten, dass die Familie mit der zweiten der beiden neu eingestellten Frauen "wirklich happy" sei. Diese darf bleiben – denn nach dem Erlebnis mit der entlassenen Haushälterin haben Bushido und Anna-Maria entschieden, gar nicht erst nach einer Nachfolgerin zu suchen. Mit einer Haushälterin im Haus sei es ihnen einfach angenehmer, da das gemeinsame Zuhause in Grünwald mit zu vielen Menschen unter einem Dach sonst schlicht "zu voll" wirke.

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IMAGO / APress Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026