Partner trauert um Mara Araújo nach tragischem Unfalltod

Beim Ironman Texas ist die Fitnessinfluencerin Mara Flávia Araújo am 18. April im Alter von 38 Jahren ums Leben gekommen. Während der Schwimmdistanz des Triathlons im texanischen The Woodlands ging sie plötzlich unter Wasser. Feuerwehrleute zogen sie später an die Wasseroberfläche – für Mara kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Sportlerin war auf Instagram mit mehr als 60.000 Followern bekannt und teilte dort regelmäßig Fitnessinhalte. Ihr Tod erschütterte ihre Community und ihre Familie tief.

Ihr Partner Rodrigo Ferrari verabschiedete sich jetzt in einem emotionalen offenen Brief auf Instagram von der Verstorbenen: "Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich beim Verlust eines Menschen einen solchen Schmerz und eine solche Trauer empfinden könnte wie jetzt", schrieb er darin. Er nannte sie die "beste Person", die er je getroffen habe, und "die letzte Frau, die ich in diesem Leben lieben werde". "Ich hoffe, dass jeder irgendwann eine wahre Liebe wie unsere erleben darf", so Rodrigo weiter. "Sie ist so mächtig, dass ich sie nicht in Worte fassen kann, und dennoch wird sie ewig in mir weiterschlagen." Auch Maras Schwester meldete sich am selben Tag zu Wort und bezeichnete die Verstorbene als ihre "andere Hälfte": "Ein Teil von mir ist gegangen, und ich werde lernen müssen, ohne ihn zu leben."

Der Ironman Texas, an dem Mara teilnahm, ist eine der anspruchsvollsten Ausdauersportveranstaltungen überhaupt. Er besteht aus einem 3,8 Kilometer langen Schwimmabschnitt, einer 180 Kilometer langen Radstrecke und einem abschließenden Marathon über 42,2 Kilometer. Die Veranstalter des Ironman Texas sprachen nach dem Vorfall auf Facebook ihr Mitgefühl gegenüber Maras Familie aus und dankten den Ersthelfern für ihren Einsatz. Die Beerdigung ist laut ihrer Schwester für den 25. April angesetzt.

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Instagram / maraflavia Mara Flávia Araújo, April 2026

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Instagram / maraflavia Mara Flávia Araújo, Influencerin

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