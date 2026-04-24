Victoria Beckham ignoriert den öffentlichen Druck im Streit

Der anhaltende Familienzwist zwischen Victoria Beckham (52) und ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Doch die Designerin lässt sich davon offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Beim Time100-Panel am Mittwoch sprach die 52-Jährige offen darüber, wie sie mit dem öffentlichen Druck umgeht: "Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, den Lärm wirklich nicht zu hören, mich nicht auf den Lärm zu konzentrieren. Irgendjemand wird immer etwas zu sagen haben. Ich achte einfach nicht darauf", erklärte Victoria. Und mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Jemand anderes wird sich darum kümmern. Ich will es nicht wissen. So gehe ich damit um, nehme ich an."

Neben dem Umgang mit dem medialen Trubel betonte Victoria auch, dass ihre Kinder für sie und Ehemann David Beckham (50) stets an erster Stelle stünden. Bereits kurz zuvor hatte sie gegenüber dem Wall Street Journal gesagt: "Wir lieben unsere Kinder so sehr. Wir haben immer versucht, die besten Eltern zu sein, die wir sein können." Diese Worte wiederholte sie noch einmal in einem Auftritt in der Sendung "Today" – ihrem ersten TV-Interview, seitdem Brooklyn im Januar in einer Instagram-Story öffentlich gegen seine Familie ausgeholt hatte. In dem Post erklärte er, keine Versöhnung anzustreben, und warf seinen Eltern vor, seine Beziehung zu seiner Frau Nicola Peltz (31) von Anfang an sabotiert zu haben. Im März schienen die Beckhams noch einen Annäherungsversuch zu starten: Sowohl Victoria als auch David posteten Kindheitsfotos von Brooklyn zu seinem Geburtstag auf Instagram. Eine direkte Reaktion von Brooklyn blieb jedoch aus.

Das Verhältnis zwischen den Beckhams und ihrem ältesten Sohn soll sich laut Berichten von Page Six mit Brooklyns Heirat zunehmend verschlechtert haben. Zuletzt wurde gemeldet, dass der 27-Jährige den Kontakt zur Familie vollständig abgebrochen habe. Trotz allem findet Victoria nach eigenen Aussagen Halt in ihrer Ehe mit David, den sie seit fast 30 Jahren an ihrer Seite hat. "Ich habe einen unglaublichen Mann, der mich enorm unterstützt. Wir sind immer füreinander da", schwärmte sie beim Time100-Panel. Den Klatsch rund um ihr Privatleben kenne sie übrigens schon seit Jahrzehnten, schließlich war sie Teil der berühmtesten Girlgroup der Welt: "Das passiert mir schon, seit ich 20 war. Es geht also schon seit langer Zeit so."

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham