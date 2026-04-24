19.000 Euro: Anna-Maria Ferchichis Konto wurde gepfändet

Ein böser Empfang in der neuen Heimat: Kurz nachdem Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Mann Bushido (47) mit ihrer Familie von Dubai nach Deutschland zurückgekehrt sind und sich Anfang Januar offiziell wieder angemeldet haben, flatterte ein Schreiben des Hauptzollamts Berlin ins Haus. Der Inhalt: eine Kontopfändung über rund 18.800 Euro. Im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi - Der Bushido Podcast" schilderte das Paar jetzt, wie das dazu kam – und warum sie nun rechtliche Schritte einleiten.

Das Hauptzollamt habe für die Kindergeldkasse vollstreckt, erklärte Bushido. Angeblich sollen die Ferchichis während ihrer vier Jahre in Dubai weiterhin Kindergeld erhalten haben – obwohl sie dort nach eigenen Angaben keinerlei entsprechende Zahlungen bekommen haben. "Wir haben gar keine Bescheide, keine Unterlagen gehabt", stellte er klar. Anna-Maria erfuhr von der Pfändung durch einen Anruf ihrer Bank. "Das war mir so unangenehm. Ich bin so hyperkorrekt", betonte sie. "Ich habe in meinem ganzen Leben keinen Schufaeintrag... nichts. Ich zahle immer pünktlich." Die Reaktion auf das Schreiben beschrieb sie so: "Dann rutscht dir dein Herz in die Hose." Das Paar betonte auch, dass es Gott sei Dank finanziell in der Lage sei, die Summe zu stemmen – andere Familien träfe eine solche Pfändung jedoch existenzbedrohend. Gegen den Vorgang wollen Anna-Maria und Bushido nun anwaltlich vorgehen.

Die Familie hatte ihren Lebensmittelpunkt zuletzt mehrere Jahre in Dubai, bevor sie sich Ende vergangenen Jahres zur Rückkehr nach Deutschland entschied. Inzwischen leben die Ferchichis in einer Villa in Grünwald. Anna-Maria ist Mutter von acht Kindern und mit dem Rapper Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, verheiratet. Durch den langen Aufenthalt im Ausland, so erklärte Anna-Maria im Podcast, sei die Familie auch postalisch abgemeldet gewesen – wichtige Schreiben hätten sie daher schlichtweg nicht erreicht.

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Imago Bushido live auf seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena in Hannover, 14.01.2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026