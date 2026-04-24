Nach Schießerei: Offset spricht über Zustand und Genesung

Zwei Wochen nach einer Schießerei vor dem Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Florida hat Rapper Offset (34) erstmals öffentlich über den Vorfall gesprochen. In einem Gespräch mit Andy Bachman im "Creators Inc. Podcast" – aufgezeichnet rund sechs Tage nach dem Vorfall in Los Angeles – berichtete der 34-Jährige, dass er bei dem Angriff Anfang April in die Hüfte getroffen wurde. Das Interview führte er mit einer Vitamin-Infusion am Arm. Trotz allem wirkte der Musiker kämpferisch und blickte optimistisch auf seine Genesung.

Von Selbstmitleid wollte Offset im Podcast nichts wissen. "Ich will nicht, dass mich irgendjemand bemitleidet oder so etwas", sagte er. "Ich bin gesegnet. Ich kann weitermachen. Warum sollte ich mich also einfach hinsetzen? Ich muss weitermachen." Auf die Frage, wie er so schnell wieder ins normale Leben zurückgefunden habe, antwortete er schlicht: "Menschen werden jeden Tag erschossen. Man muss einfach dranbleiben. Wie der Duracell-Hase. Immer weitermachen." Und tatsächlich ließ er seinen Worten Taten folgen: Wenige Tage nach dem Zwischenfall trat Offset beim Coachella Valley Music and Arts Festival auf – zunächst im Rollstuhl, stand dann aber für Teile der Show auf eigenen Beinen.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall war Rapper Lil Tjay verhaftet worden. Die Polizei geht laut einem Wahrscheinlichkeitsbeschluss davon aus, dass der 24-Jährige Mitglieder seiner Begleitung dazu aufgefordert hatte, eine Schlägerei mit einer anderen Gruppe zu beginnen, woraufhin einer aus Lil Tjays Gruppe auf Offset geschossen haben soll. Der Anwalt von Lil Tjay bestritt eine Beteiligung an der Schießerei.

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Imago Offset, Rapper

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Imago Offsett, Juli 2024

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IMAGO / Bestimage Offset, Rapper

Wie findet ihr Offsets "Einfach weitermachen"-Einstellung nach der Schießerei? Total inspirierend – das ist echte Stärke. Zu hart – er sollte sich mehr Zeit zur Heilung nehmen. Ergebnis anzeigen