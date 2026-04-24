Tammy Hembrow sorgt bei "König der Löwen" für Kritik

Mit einem gewagten Auftritt hat Tammy Hembrow (32) bei der Premiere des Disney-Musicals König der Löwen im Capitol Theatre in Sydney für mächtig Wirbel gesorgt. Die australische Social-Media-Bekanntheit erschien auf dem Red Carpet in einem schwarzen Kleid des Luxuslabels Désordre – mit seitlichen Cut-Outs, einem tiefen Ausschnitt und einem auffallend hohen Beinschlitz. Das Kleid, das im Handel für 841 Euro erhältlich ist, ließ online bei vielen Zuschauern die Gemüter hochgehen. Zahlreiche Kommentatoren hielten den Look für ein Familienmusical schlicht für unpassend. An ihrer Seite zeigte sich dabei ihr Freund, das Sydneyer Model Grayson Te Moana.

Die Kritik ließ in den sozialen Medien nicht lange auf sich warten. "Ist 'Der König der Löwen' nicht ein Kinderfilm? Und du präsentierst deinen Körper?", schrieb ein Nutzer. "Es ist eine Theaterpremiere. Alle Gäste waren angemessen gekleidet, und dann haben wir Tammy, die denkt, sie ist bei den Oscars", kommentierte ein anderer, wie Daily Mail berichtet. Doch längst nicht alle sahen das so: Viele Fans feierten den Auftritt ausgelassen. "Wow, absolut atemberaubend!", schwärmte ein Nutzer, ein anderer schrieb: "Das ist dein bisher bester Look!" Auch Grayson sorgte mit seinem Outfit für Aufmerksamkeit – er trug einen schwarzen Blazer ohne Hemd darunter sowie eine weit geschnittene dunkle Hose und Lacklederschuhe.

Tammy und Grayson hatten ihre Beziehung erst im Februar öffentlich gemacht, als sie gemeinsam bei der australischen Premiere von "Wuthering Heights" in Sydney auftraten. Kurz darauf sprach die dreifache Mutter im Radioprogramm Hit Network Drive offen über ihre neue Liebe – zumindest ein bisschen. Gegenüber den Moderatorinnen gab sie sich zunächst zugeknöpft: "Ich bin bereit, ein offenes Buch zu sein, aber das hier ist etwas, das ich ein wenig schützen möchte", erklärte sie. Damit meinte sie, dass ihr vor allem das Wohlbefinden von Grayson am Herzen liege.

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Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

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Getty Images Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026

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Getty Images Grayson Te Moana und Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026