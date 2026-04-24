Keine Greenflag? Marco Cerullos Ex Coco schießt gegen ihn

Nachdem Marco Cerullo (37) bereits das Beziehungsaus mit seiner Freundin Coco bekanntgegeben hat, meldet sich nun auch sie zu Wort – und ihre Reaktion lässt aufhorchen. Auf Instagram teilte das Model ein Bild von sich in einem weißen Kleid und kommentierte damit offensichtlich Marcos Statement zur Trennung. Dabei spielte sie auf sein Posting an, in dem er von einer Beziehung gesprochen hatte, bei der "es einfach nicht mehr passt, auch wenn man es versucht hat". Genau auf diese Formulierung reagierte Coco nun auf ihre eigene Art und Weise.

In ihrer Instagram-Story zitierte sie Marcos Worte und fügte einen pikanten Kommentar hinzu: "Respekt", schrieb sie – garniert mit einem Lachsmiley. Besonders deutlich wurde sie mit einem weiteren Satz: "Was die 'Greenflag' angeht, war ich wohl farbenblind." Damit deutet sie an, dass sie Marcos Verhalten in der Beziehung offenbar rückblickend kritisch bewertet. Über die konkreten Trennungsgründe schweigen beide jedoch bislang.

Marco und Coco hatten erst am Valentinstag dieses Jahres ihre Beziehung öffentlich gemacht und ihre Fans regelmäßig mit gemeinsamen Bildern an ihrer Liebe teilhaben lassen. Dass es nun nach so kurzer Zeit schon wieder vorbei ist, dürfte viele überraschen. Der Realitystar ist kein Unbekannter im deutschen TV – er wurde durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten bekannt und pflegt eine aktive Community in den sozialen Netzwerken, der er auch diesmal persönliche Einblicke in sein Liebesleben gewährt hatte.

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Realitystar

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Imago Marco Cerullo bei der Pressekonferenz zum Promi-Boxen Fame Fighting 3 im Atlantic Hotel Essen.