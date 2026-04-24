Nach zehn Ehejahren: Mario Gómez und Carina sind getrennt

Nach zehn Ehejahren ist es vorbei: Ex-Fußballnationalspieler Mario Gómez (40) und seine Frau Carina Gómez (vorher Wanzung) haben sich getrennt. Das Paar, das seit rund zwölf Jahren zusammen war, geht nun getrennte Wege. Zunächst hatte Bild über das Beziehungsende berichtet. Auf Anfrage bestätigte Christian Schertz, der Anwalt von Mario, die Trennung. Wie er mitteilte, soll sich das Ex-Paar bereits vor geraumer Zeit getrennt haben.

Im Namen der Familie bat Schertz darum, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen – vor allem im Interesse der gemeinsamen Kinder. Eigene Statements von Mario und Carina sind derzeit offenbar nicht geplant. Über die genauen Hintergründe, die zum Ehe-Aus geführt haben, ist bislang nichts bekannt.

Mario und Carina hatten 2016 geheiratet. Der ehemalige Stürmer, der unter anderem für den VfB Stuttgart, den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg auflief, war während seiner aktiven Karriere auch fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und nahm an mehreren Welt- und Europameisterschaften teil. Carina ist als Model tätig. Das Paar hat gemeinsame Kinder, über die bislang wenig in der Öffentlichkeit bekannt ist, da die Familie stets Wert auf ein Leben abseits des Rampenlichts legte.

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Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Mario Gomez und seine Frau Carina

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Imago Mario Gómez mit Frau Carina, 05.05.2018

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Photo by Laurence Griffiths/Getty Images Mario Gomez nach dem WM-Spiel gegen Südkorea 2018