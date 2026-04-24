Prince Damien schockiert Fans mit Rentenbescheid-Enthüllung

Prince Damien (35) ist entsetzt von seinem Rentenbescheid – und teilt seine Sorgen öffentlich mit seinen Fans. In seiner Instagram-Story zeigte der Musiker den Brief und kommentierte ihn mit den Worten: "Der ist verheerend!" Laut dem Dokument würde der Sänger bei Erwerbsunfähigkeit monatlich gerade einmal 483,77 Euro erhalten. Sollte er bis 2058 im gleichen Maß weiterarbeiten wie bisher, käme er auf eine monatliche Rente von 1.008,28 Euro. Für den DSDS-Gewinner ist das eindeutig zu wenig – vor allem angesichts der Lebenshaltungskosten in seiner Heimatstadt München. "Wenn ich meinen Rentenbescheid anschaue, dann fällt mir auf, dass ich von dieser Rente nicht leben könnte. Null Komma null", stellte er entsetzt fest.

"Von 1.000 Euro wird man nicht satt", erklärte Prince Damien und gab zu bedenken: "In München kann man sich davon nicht mal die Hälfte einer Wohnung leisten." Der Sänger sieht seinen Rentenbescheid als deutliches Warnsignal und wandte sich direkt an seine Follower: "Das ist jetzt wirklich ein Wake-up-Call für alle Leute. Ihr müsst privat vorsorgen." Er empfahl konkret, einen ETF-Sparplan anzulegen und regelmäßig Geld zurückzulegen. Mit seiner Offenheit steht Prince Damien nicht allein. Auch Helge Schneider (70) hat öffentlich erklärt, dass er nicht von seiner Rente leben könne, Cora Schumacher (49) zeigte sich von der Höhe ihrer Rente verzweifelt, und Schauspieler Hannes Jaenicke (66) erwartet nach eigenen Angaben ebenfalls nur eine bescheidene Auszahlung im Ruhestand.

Prince Damien wurde 2016 als Sieger der 13. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt – seine Debütsingle "Glücksmoment" stieg damals direkt auf Platz eins der deutschen Charts ein. 2020 folgte der nächste große TV-Triumph: Er gewann die 14. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und wurde Dschungelkönig. Heute ist er Mitglied der Boyband Team 5ünf und nach wie vor im Musikgeschäft aktiv. Zuletzt zeigte sich Prince Damien in der Dschungelcamp-Begleitshow "Die Stunde danach" und sprach dabei offen über seine Erfahrungen aus dem australischen Busch. Dabei thematisierte er auch, wie das enge Zusammenleben im Camp Hemmungen abgebaut und sein Sexleben nachhaltig beeinflusst hat. Auch im Netz berichtet er über sehr persönliche Themen und gibt immer wieder Einblicke in seine Gedankenwelt – jetzt auch in einen Bereich, über den viele sonst lieber schweigen: die eigene Rente.

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Nicole Kubelka / Future Image Prince Damien im August 2023 in Berlin

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RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Prince Damien bei "Eltons 12"

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Getty Images Prince Damien bei der Premiere von "Tina – Das Tina Turner Musical"