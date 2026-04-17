Nach Überdosis im Livestream: Clavicular schwört Drogen ab

Clavicular, bürgerlich Braden Peters, hat nach einem Krankenhausaufenthalt wegen einer vermuteten Überdosis angekündigt, vorerst keine Substanzen mehr zu nehmen. Der Social-Media-Star brach am Dienstag, 14. April, einen Livestream in Miami abrupt ab und wurde danach in die Notaufnahme gebracht. Einen Tag später meldete sich der 20-Jährige auf der Plattform Kick zurück und sagte, es gehe ihm gut, Details wolle er aber nicht ausschlachten. Wie das Magazin People berichtet, erklärte Braden im Stream: "Ich werde für eine Weile keine Substanzen mehr nehmen, hoffentlich für immer." Das habe Konsequenzen für sein Format: "Das bedeutet, ich kann eigentlich nicht mehr wirklich IRL (In Real Life) streamen." Am Mittwochabend zeigte er sich dennoch bei der Eröffnung des Bacara Club in Miami und gab in seinen Instagram-Storys einen kurzen Einblick.

Der Vorfall spielte sich zuvor teils live ab: Braden war mit zwei anderen Influencern unterwegs, als er in einem Einkaufszentrum und später in einem Restaurant lallte und Sätze wiederholte. Zu einer jungen Frau sagte er: "Heilige Scheiße, ich gebe mein Bestes, aber ich bin komplett zerstört gerade." Neben ihm fragte der Streamer Androgenic im Video: "Wann hast du zuletzt Blue genommen?" Später hakte er nach: "Willst du ein Addy?", offenbar eine Anspielung auf Adderall. Kurz darauf brach die Übertragung ab. Auf X postete Braden danach ein Selfie mit blutigem Gesicht und schrieb: "Gerade nach Hause gekommen, das war brutal." Sein Kumpel Androgenic erklärte auf X: "Ich hatte ihn in diesem Zustand noch nicht gesehen und er ging in wenigen Sekunden vom Reden zu ziemlich unansprechbar über." Man habe den Stream beendet und ihn ins Krankenhaus gebracht.

Bekannt wurde Clavicular durch die sogenannte Looksmaxxing-Community – eine vor allem unter jungen Männern verbreitete Bewegung im Netz, in der es darum geht, das eigene Aussehen mit teils extremen Methoden zu optimieren. Bereits kurz vor dem Krankenhaus-Drama hatte er für Schlagzeilen gesorgt: Am 12. April brach er ein Interview mit "60 Minutes Australia" ab, nachdem er nach seiner Verbindung zu dem umstrittenen Influencer Andrew Tate gefragt worden war. Sein Sprecher erklärte damals, Clavicular sei Experte für Looksmaxxing – und nicht für Politik. "Clavicular ist jung, aber er versteht die Medien, und er erkennt einen unehrlichen Reporter, wenn er einen sieht", sagte sein Sprecher dazu gegenüber People.

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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Wie findet ihr Claviculars Ansage, vorerst komplett auf Substanzen zu verzichten? Guter Schritt, jetzt müssen konsequente Taten folgen. Na ja, mal abwarten, ob er das wirklich durchzieht. Ergebnis anzeigen