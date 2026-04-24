Eindeutig: Sie wollen "Let's Dance"-Fans nicht mehr sehen

In der heutigen siebten Show von Let's Dance stehen wieder acht Tanzpaare auf dem Parkett – doch nicht alle Teilnehmer kommen beim Publikum gleich gut an. Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage wünschen sich viele Zuschauer, dass Bianca Heinicke (33) die Show verlässt. Die Youtube-Bekanntheit tanzt derzeit an der Seite von Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (38) und ist damit die Promi-Kandidatin, auf die die Fans am liebsten verzichten würden.

Dabei ist Biancas Teilnahme an der aktuellen Staffel ohnehin eine besondere Geschichte: Sie war eigentlich bereits in Show fünf ausgeschieden, durfte dann aber überraschend ein Comeback feiern. Als Esther Schweins (56) aus gesundheitlichen Gründen – eine ihrer gebrochenen Rippen hatte sich verschoben – die Tanzshow verlassen musste, kehrte Bianca als Nachrückerin wieder zurück und tanzt seitdem weiter mit Zsolt um den Verbleib in der Show.

Beim heutigen Abend steht für alle verbliebenen Paare eine ganz besondere Herausforderung auf dem Programm: Statt eigener Choreografien müssen die Teilnehmer legendäre Auftritte aus der Geschichte von "Let's Dance" neu aufleben lassen – sogenannte "Iconic Dances". Ob Bianca mit ihrer Performance die kritischen Zuschauer doch noch von sich überzeugen und die Abstimmung zu ihren Gunsten beeinflussen kann, wird sich heute Abend zeigen.

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der 5. Show von "Let's Dance"

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RTL / Jörn Strojny Bianca Heinicke, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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Getty Images Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke, Tanzpaar