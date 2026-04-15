Im Livestream: US-Influencer bricht wegen Überdosis zusammen

US-Influencer Clavicular sorgt mit einem dramatischen Vorfall im Netz für Aufsehen: Der 20 Jahre alte Streamer, der mit bürgerlichem Namen Braden Peters heißt, ist laut TMZ während eines Livestreams in einem Restaurant in Miami plötzlich weggesackt. Er war dort mit Freunden unterwegs, als er in der laufenden Übertragung zunehmend wegdriftete und schließlich nicht mehr richtig ansprechbar wirkte. Besorgte Zuschauer bemerkten den Zustand des Onlinestars sofort und machten in den sozialen Medien auf die Situation aufmerksam. Ein nun veröffentlichtes Einsatzprotokoll der örtlichen Rettungskräfte vermerkt einen "20 Jahre alten männlichen Überdosis-Patienten" gegen 17:46 Uhr Ortszeit – an genau jenem Ort, an dem Clavicular kurz zuvor noch live zu sehen war.

Laut dem Bericht von TMZ wurde Clavicular nach dem Notruf von Sanitätern versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er wegen einer vermuteten Überdosis behandelt worden sein soll. Wie es ihm aktuell geht und welche Substanz eine Rolle gespielt haben könnte, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Die Behörden machten zunächst keine weiteren Angaben zu dem Einsatz. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Schlagzeilen um den Kick-Streamer ein: Erst vor Kurzem hatte Page Six berichtet, dass Braden in Florida verhaftet und wegen einfacher Körperverletzung sowie krimineller Verschwörung zur Begehung von Körperverletzung angeklagt worden war. Das Osceola County Sheriff’s Office hatte dazu eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht. Zusätzlich steht er laut dem Bericht wegen eines anderen Vorfalls im Fokus der Behörden – dabei soll es um den mutmaßlichen Beschuss eines toten Alligators in den Everglades gehen, ebenfalls während eines Livestreams.

Die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission meldete sich damals auf X zu Wort und erklärte: "Die FWC ist sich eines Videos bewusst, in dem Personen in den Everglades auf einem Airboat zu sehen sind, die offenbar mit Schusswaffen auf einen Alligator feuern", hieß es in dem Posting. Weiter teilte die Behörde mit: "FWC-Beamte prüfen den Vorfall weiterhin und werden zusätzliche Informationen bereitstellen, sobald diese verfügbar sind." Braden hatte sich seitdem auch zu diesen Ermittlungen öffentlich nicht ausführlich geäußert. Bekannt wurde Clavicular 2025 mit provokanten Clips rund um das Thema "Looksmaxxing", also Strategien zur vermeintlichen Maximierung der eigenen Attraktivität. Einen Großteil seiner Inhalte sendet er auf der Streamingplattform Kick, wo er mit polarisierenden Auftritten und Zwischenfällen, etwa einem Angriff nach seinem Rauswurf von einer New York Fashion Week Party, immer wieder Aufmerksamkeit auf sich zieht.

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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