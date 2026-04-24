Erschüttert: Scott Wolf über öffentlich gemachte Ehekrise

Nach 21 gemeinsamen Ehejahren gaben Schauspieler Scott Wolf (57) und seine Frau Kelley Wolf im Juni 2025 ihre Trennung bekannt. Was zunächst als privater Schritt begann, entwickelte sich schnell zu einer öffentlichen Angelegenheit: Kelley wurde kurz darauf zu einer psychiatrischen Zwangseinweisung gebracht, Scott beantragte eine einstweilige Verfügung gegen sie, und wenige Monate später wurde sie wegen mutmaßlicher Online-Belästigung ihres Noch-Ehemanns verhaftet. Im September ordnete ein Gericht schließlich an, dass Kelley 60 Tage in einer psychiatrischen Einrichtung verbringen müsse. Im Podcast "Whine Down with Jana Kramer" sprach der "Party of Five"-Darsteller jetzt offen darüber, wie belastend es für ihn war, all das in der Öffentlichkeit durchstehen zu müssen.

"Ich war ziemlich erschüttert davon", gestand Scott gegenüber Moderatorin Jana Kramer. "Denn es ist einfach bizarr… Es passierten Dinge, und zwei Tage später standen sie im Magazin People. Es war verrückt." Besonders am Herzen lagen ihm dabei seine drei Kinder Jackson, Miller und Lucy, die er daheim über die Vorgänge rund um ihre Mutter aufklären musste. Vor allem seiner jüngsten Tochter versuchte er, Halt zu geben: "Jedes Mal, wenn ich mich mit meiner Tochter hinsetzen und sagen konnte: 'Hey, es könnte sein, dass so etwas gesagt wird, und ich möchte, dass du weißt, wie ich darüber denke, und ich möchte, dass du weißt, dass du aus diesen Gründen sicher bist. Das ist die Wahrheit; vielleicht wirst du das hören'", erinnerte er sich. So konnte er sichergehen, dass sie die echte Geschichte hinter den Schlagzeilen kannte.

Scott, der 1968 in Boston geboren wurde und durch seine Rolle in der Serie "Party of Five" bekannt wurde, blickt heute trotz allem nach vorn. In einem gemeinsamen Statement gegenüber dem Magazin People erklärte er: "Wir sind entschlossen, ehrlich, authentisch und liebevoll zu uns selbst, zueinander und für unsere Kinder zu sein." Im Februar postete er zudem ein Foto, auf dem die gesamte Familie gemeinsam einen Tag in den Universal Studios Hollywood verbrachte – mit dem Wort "Heilung" als Bildunterschrift. Auch auf seinen persönlichen Weg der vergangenen Jahre blickte er im Podcast zurück: "Ich hatte eine wirklich schwere Phase vor einigen Jahren", erklärte er. "Ich hatte diese ungesunde Version von SuperDad: perfekt, nie fehlbar, nie bricht er zusammen. Und ich musste mich davon erholen."

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Getty Images Scott und Kelley Wolf, Oktober 2007

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Instagram / iamscottwolf Scott Wolf mit Ex-Frau Kelley Wolf und den gemeinsamen Kindern beim Besuch der Universal Studios

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Getty Images Scott Wolf bei der "Doc"-Q&A während der 13. SCAD TVfest in Atlanta, 6. Februar 2025