Cruz Beckham sucht Versöhnung mit seinem Bruder Brooklyn

Cruz Beckham (21) schürt erneut die Hoffnungen auf ein Familien-Comeback. Der Sänger hat jetzt auf Instagram ein altes Kinderfoto von sich und seinen Brüdern Brooklyn Peltz-Beckham (27) und Romeo Beckham (23) geteilt. Auf dem Schnappschuss tragen alle drei weiße Hemden, sitzen eng beieinander und lachen ausgelassen in die Kamera. Zwischen Cruz und Brooklyn gilt das Verhältnis seit Monaten als zerrüttet, der älteste Beckham-Sohn soll seinen Bruder auf Social Media sogar blockiert haben. Trotzdem wagt Cruz mit dem nostalgischen Foto den nächsten öffentlichen Versöhnungsversuch.

Es ist nicht das erste Mal, dass Cruz die Hand ausstreckt. Schon an Brooklyns Geburtstag hatte er auf Instagram öffentlich gratuliert und geschrieben: "Ich liebe dich." Zudem zeigte er sich bei einem Konzert sichtlich bewegt, als er seinen Song "Loneliest Boy" performte. Ein Konzertbesucher berichtete der Zeitung Mirror: "Während des Liedes schien er an einem Punkt überwältigt von Emotionen, als sein Bandkollege ihm den Arm um die Schulter legte und herzlich durch sein Haar wuschelte." Der Song gilt als Widmung an Brooklyn.

Brooklyn hatte im Januar mit einem sechs Seiten langen öffentlichen Statement für einen Eklat gesorgt. Darin warf er seinen Eltern Victoria (52) und David Beckham (50) vor, ihn sein ganzes Leben lang kontrolliert und versucht zu haben, seine Ehe mit Nicola Peltz-Beckham (31) zu zerstören. Während Brooklyn inzwischen mit seiner Frau in den USA lebt und dort seinen eigenen Weg geht, zeigen David, Victoria, Romeo und Cruz auf Social Media immer wieder, wie eng sie zusammenstehen – und wie sehr sie sich eine Versöhnung mit Brooklyn wünschen. Das neue Throwback-Foto von Cruz erinnert nun an ehemals unbeschwerte Zeiten und rückt einmal mehr in den Fokus, wie wichtig ihm die familiären Bande sind. Es scheint, als habe er die Hoffnung auf ein Familien-Happy-End noch lange nicht aufgegeben.

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Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023

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Instagram / cruzbeckham Brooklyn Beckham mit seinen Brüdern Romeo und Cruz

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Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und David Beckham