Verwandte verrät: So tickt Barron Trump wirklich

Lara Trump (43) hat in ihrem Podcast "The Right View with Lara Trump" nun einen ungewöhnlich persönlichen Blick auf ihren Schwager Barron Trump (20) gewährt. Die 43-Jährige beantwortete dort Hörerfragen – darunter auch die Frage, ob der 20-Jährige überhaupt mitbekomme, wie groß das öffentliche Interesse an seiner Person sei. Lara, die mit Barrons Halbbruder Eric Trump (42) verheiratet ist, bestätigte, dass Barron sehr wohl wahrnehme, wie stark er im Fokus steht. "Ich habe das Gefühl, dass er der heimliche Favorit ist. Man will mehr über Barron erfahren, weil man weniger von ihm sieht. Und ich finde das irgendwie cool" , erklärt Lara.

Gleichzeitig betonte sie, dass genau diese Zurückhaltung bewusst sei: "Deshalb möchte er entspannt und im Hintergrund bleiben. Deshalb sieht man ihn nicht ständig." Zudem gab Lara in ihrem Podcast einen Blick auf Barrons Zukunft. Er studiere derzeit Betriebswirtschaft an der New York University in Washington, D.C., und freue sich bereits auf den nächsten Lebensabschnitt: "Ich glaube, er hat noch zwei Jahre Studium vor sich, aber er freut sich schon, das College abzuschließen und zu arbeiten. Das gefällt mir sehr." Erst kürzlich berichtete eine Quelle gegenüber dem People Magazine, dass Barron sich bereits auf seine "nächste Phase" vorbereite und als Mitgründer und Direktor bei Sollos Yerba-Mate-Getränken aktiv sei.

Barron ist der jüngste Sohn von US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (55) und wird seit jeher weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Seine Mutter betonte zuletzt in der Dokumentation "Melania", wie wichtig ihr der Schutz ihres Sohnes ist – insbesondere im Zusammenhang mit den Attentatsversuchen auf seinen Vater. Barron nimmt als jüngstes Familienmitglied offenbar eine besondere Rolle innerhalb der Trump-Familie ein. "Es ist verrückt, weil ich gesehen habe, wie Barron aufgewachsen ist", erklärt seine Schwägerin Lara jetzt in ihrem Podcast. "Aber er ist ein wirklich toller Junge geworden."

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Getty Images Barron Trump, Sohn von Donald Trump

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Getty Images Donald Trump und Barron Trump, November 2024

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Getty Images Melania Trump und ihr Sohn Barron Trump, November 2024