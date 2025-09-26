Oha: Forbes enthüllt Barron Trumps beeindruckendes Vermögen

Barron Trump (19) sorgt mit seinem finanziellen Erfolg für Aufsehen! Der Sohn von Donald Trump (79) und Student besitzt ein beeindruckendes Vermögen von 150 Millionen US-Dollar, wie Forbes kürzlich enthüllt hat. Mit seinen Investitionen in Kryptowährungen hat Barron nicht nur seinen eigenen Reichtum begründet, sondern auch den Rest der Familie auf den lukrativen Markt aufmerksam gemacht. Sein Vater Donald erzählte lachend, wie sein Sohn ihm das Konzept von Wallets erklärte: "Er hat vier Wallets oder so, und ich fragte: 'Was ist ein Wallet?'" Barrons Krypto-Erfolge beeindrucken, denn sein Portfolio umfasst auch Milliarden an derzeit nicht handelbaren Tokens, die in Zukunft einen Wert von bis zu 525 Millionen Dollar erreichen könnten.

Die Geschäftsideen der Trump-Familie stehen aktuell stark im Zeichen der Kryptowährungen. Donald, der mit einem geschätzten Vermögen von 7,3 Milliarden Dollar an der Spitze der Familien-Rangliste steht, hat mit seiner Firma World Liberty Financial deutliche Gewinne erzielt. Auch Barrons Brüder, Don Jr. und Eric, widmen sich intensiv dem Krypto-Markt und betreiben erfolgreich das Mining-Unternehmen American Bitcoin. Doch Barron bleibt nicht untätig: Während seiner Sommerferien arbeitete er an eigenen Projekten, führte Geschäftsgespräche und plante Strategien für zukünftige Investitionen. Ein Insider verriet, dass Barron wirtschaftliches Talent zeige und großes Interesse daran habe, eigene Projekte zu betreiben und erfolgreich zu machen.

Barrons Ehrgeiz passt in die Tradition der Trump-Familie, die stets auf geschäftlichen Erfolg setzt. Bereits in jungen Jahren weckte der jüngste Trump-Sohn Aufmerksamkeit durch sein Interesse an Technologie und Finanzen. Privat scheint er dabei ein ruhiger und fokussierter Jungunternehmer zu sein, der trotz des Rampenlichts seinen Weg geht. Während Donald mit großem Stolz auf die Unternehmungslust seines Sohnes blickt, erinnert seine Geschichte daran, wie stark der Einfluss der Familie auf ihre Mitglieder wirkt. Ob Barron langfristig die Fußstapfen seines Vaters ausfüllt oder einen neuen Weg einschlägt, wird die Zeit zeigen – doch eines ist sicher: Die nächste Trump-Generation ist bereit, die Wirtschaftslandschaft zu prägen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barron Trump im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania, Donald und Barron Trump, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Barron Trump, Sohn von Donald Trump