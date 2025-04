Barron Trump (19) hat es als Präsidentensohn in seinem ersten Jahr an der Uni wahrlich nicht leicht. Doch jetzt hat der Sprössling von Donald (78) und Melania Trump (55) offenbar eine Möglichkeit gefunden, um sich wenigstens digital etwas mehr unter das studierende Volk zu mischen: Zur Kommunikation mit seinen Kommilitonen an der New York University nutzt er seine Xbox. Wie Pagesix einen Insider zitiert, habe Barron seit geraumer Zeit nur noch seinen Gamer-Namen herausgegeben, anstatt seiner Telefonnummer. Dies ermögliche es ihm, mit Freunden über die Gamingkonsole Text- und Sprachnachrichten auszutauschen, ohne dass die Gefahr bestünde, dass seine Nummer geleakt würde und er sich immer wieder eine neue zulegen müsse.

"Die Weitergabe seiner Telefonnummer wäre ein Desaster und würde mehr Probleme verursachen, als es wert ist", erklärte die Quelle. Dass Barron allgemein häufig auf Alternativen angewiesen ist, ist kein Geheimnis: Als Sohn des US-Präsidenten wird er auf dem Campus ständig von Secret-Service-Agenten begleitet, was sein Leben deutlich von dem seiner Kommilitonen unterscheidet. So berichteten schon mehrere Personen aus seinem Umfeld, dass es für den 19-Jährigen aufgrund des gewaltigen menschlichen Schutzschilds um ihn herum beinahe unmöglich sei, im universitären Alltag soziale Kontakte zu knüpfen.

Barron, der in der Vergangenheit als höflich und bodenständig beschrieben wurde, ist für sein bedachtes und wenig impulsives Handeln bekannt. In Insider-Kreisen gilt er als belesen, intelligent und zurückhaltend – ganz im Gegensatz zum extrovertierten Auftreten seines Vaters. Melanias europäischer Einfluss wird oft als prägend für seine Persönlichkeit, sein höfliches Auftreten und seinen trockenen Humor bezeichnet. So passt auch der praktische Ansatz, eine Gamingkonsole zur Kommunikation zu nutzen, perfekt zu seiner oft gelobten Fähigkeit, sich trotz seines außergewöhnlichen Lebens eine gewisse Normalität und Bescheidenheit zu bewahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania, Barron und Donald Trump im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump, Melania Trump und Barron Trump im August 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige