"Let's Dance" in Gefahr? Alexandru Ionel ist gestürzt

Schreckmoment für Let's Dance-Profitänzer Alexandru Ionel (31): Kurz vor einer neuen Show-Ausgabe ist dem Tänzer ein schmerzhaftes Missgeschick passiert. Beim Aussteigen aus einem Zug rutschte er zwischen Bahnsteig und Zugtreppe ab – und das mit zwei schweren Koffern im Gepäck. Auf Instagram schilderte Alexandru seinen Followern, was passiert war, und zeigte dabei auch sein bandagiertes Knie. Trotz der Verletzung trainiert der Profitänzer weiter für die Freitagabendshow auf RTL.

"Guys, mir ist ein richtig krasses Missgeschick passiert! Ich bin zwischen Bahnsteig und Zugtreppe beim Aussteigen gefallen", berichtete er seinen Fans auf Instagram. Er habe den Abstand zunächst unterschätzt: "Ich dachte: Safe schafft man. Obwohl mein Gehirn sagte: Krass, das ist ein großer Abstand, warum ist das so? Und dann ausgerutscht, abgerutscht." Der Verband, den Alexandru anlegen musste, ist offenbar kleiner als die Wunde selbst. "Das brennt so krass und das ganze Knie. Der Schmerz wandert so krass von außen nach vorne", beschrieb er die Schmerzen weiter.

Alexandru ist seit mehreren Staffeln als Profitänzer bei "Let's Dance" dabei und gehört damit zu den bekannten Gesichtern der beliebten RTL-Tanzshow. In der aktuellen Staffel 2026 ist er erneut mit von der Partie, wie RTL berichtet. Ob Alexandru trotz seiner Knieverletzung rechtzeitig fit für die nächste Show-Ausgabe wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Betty Taube und Alexandru Ionel bei der Premiere der 19. Staffel von "Let's Dance" in den MMC Studios in Köln

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Instagram / a.lexandru Alexandru Ionel, Tänzer und Zahnarzt

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RTL / Stefan Gregorowius Betty Taube und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2026