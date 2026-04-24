Panikattacken auf der Bühne: Offene Worte von Ina Müller

Ina Müller (60) hat in einem Podcast offen über ihre jahrelangen Kämpfe mit Panikattacken gesprochen – auch über solche, die sie mitten auf der Bühne erlebt hat. Im Podcast "feinstoff" von Guido Maria Kretschmer (60) erzählte die Sängerin und Moderatorin, wie sie in solchen Momenten ihren Bandmitgliedern mit einem Zeichen signalisierte, wann es ihr zu viel wurde: "Wenn ich schiele, nur noch eine Zugabe. Weil du bist ja kurz vor dem Umkippen", schilderte sie dem Designer. Trotz dieser Erfahrungen war es für sie niemals eine Option, die Bühne zu meiden: "Ich wusste, ich ziehe es durch."

Gegenüber Guido erklärte Ina zudem, dass sie bis heute unter Flugangst leidet und Fliegen, so weit es geht, vermeidet. Früher habe sie in solchen Situationen auf Medikamente zurückgegriffen, doch die gelernte Apothekerin legte das Prinzip irgendwann bewusst ab. "Ich will keine Tabletten dagegen nehmen, gegen meinen Kopf, meine Psyche. Ich bin stark", betonte sie. Auch Verhaltenstherapie habe sie ausprobiert. Was ihr letztlich am meisten geholfen habe, war eine ganz andere Kraft: Wut. "Irgendwann kippte das ins Positive, als ich so wütend war auf die schei... Panik", erzählte sie und ergänzte: "Ich hatte so eine Wut in mir, dass ich ständig mit der Panik gesprochen habe und gesagt habe: 'Komm doch, du Schwein. [...] Du machst mich nicht fertig!'" Heute spüre sie die Angst zwar noch manchmal im Nacken, doch sie lasse sie kommen und singe einfach weiter: "Und sie hat es noch nie wieder geschafft."

Ina blickt mittlerweile auf eine beeindruckende Karriere zurück. Im vergangenen Jahr feierte sie ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum – damit steht sie buchstäblich seit der Hälfte ihres Lebens im Rampenlicht. Mit ihrem Album "6.0" gelang ihr zuletzt erstmals der Sprung auf Platz eins der deutschen Albumcharts, was sie überglücklich bei Instagram mit ihren Fans teilte.

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Frederic Kern / Future Image Ina Müller, Februar 2024

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Imago Guido Maria Kretschmer und Ina Müller beim Radio Regenbogen Award 2016 im Europa-Park Rust

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Getty Images Ina Müller, Moderatorin

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