Donald Trumps jüngster Sohn Barron wird schon 19 Jahre alt

Barron Trump (19), der einzige gemeinsame Sohn von Donald Trump (78) und Melania Trump (54), feiert am Donnerstag, dem 20. März, seinen 19. Geburtstag. Der junge Mann, der aktuell an der Stern School of Business der New York University studiert, konnte seinen Ehrentag mit den beginnenden Semesterferien verbinden. Barron hält sich normalerweise im Hintergrund auf, weshalb auch nicht viel über den Trump-Spross bekannt ist. Ein Insider gibt nun aber gegenüber People Einblicke in den Charakter des jungen Mannes und verrät, dass er sich stark von seinen gleichaltrigen College-Kollegen unterscheidet.

Wie die Quelle weiter verrät, sei Barron "eine alte Seele, die klug ist, sich gut ausdrücken kann und belesen ist". Der jüngste Sohn des amtierenden US-Präsidenten unterscheide sich aber nicht nur in seiner Reife von Gleichaltrigen: Auch der europäische Einfluss seiner Mutter und seiner Großeltern mütterlicherseits spiegelt sich wohl in seiner Art wider. Ein anderer Insider meint sogar, dass Barron "mehr Merkmale eines Europäers als eines Amerikaners hat". "Er ist nicht so aggressiv wie viele andere in seinem Alter, wenn sie in ihren gesellschaftlichen Kreisen sind. Er ist jemand, der zuhört, bevor er redet, und er ist super höflich", fügt die Quelle hinzu.

Bereits in der Vergangenheit wurden Barrons Charme und Intellekt in Insider-Berichten über ihn hervorgehoben. So lobte Modeunternehmer Nathan Pearce, mit dem Barron in der Vergangenheit kooperierte, gegenüber Women's Wear Daily kürzlich seinen trockenen Humor und seine Gastfreundlichkeit. Nathan berichtete auch, dass der 19-Jährige ein "sehr faszinierender" Gesprächspartner sei. Doch da hörte das Lob nicht auf: "Er ist bodenständig, unfassbar nett und gastfreundlich."

Getty Images Barron Trump im Januar 2025

Getty Images Melania, Barron und Donald Trump im November 2024

