Barron Trump überrascht mit Campus-Wechsel nach DC

Barron Trump (19), der jüngste Sohn des US-Präsidenten Donald Trump (79) und Melania Trump (55), hat seinen Studienort gewechselt. Nachdem der 19-Jährige sein erstes Studienjahr an der New York University (NYU) im belebten Manhattan absolviert hatte, zog er laut People für das Herbstsemester in die US-amerikanische Hauptstadt Washington D.C. Dort setzt er sein Studium in einer intimeren Umgebung mit etwa 100 Kommilitonen fort. Ob Barron dabei möglicherweise zu seinen Eltern ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, bleibt ein Rätsel – die Familie hat sich zu privaten Details bisher nicht geäußert.

Noch ist unklar, warum Barron seinen Studienplatz von New York nach Washington verlegt hat. Während er in Manhattan noch täglich vom Trump Tower zu seinen Kursen pendelte, könnte der kürzere Weg in D.C. bequemer sein – vor allem, wenn er bei seinen Eltern wohnt. Möglich ist aber auch, dass Barron das ruhigere Uni-Leben in der Hauptstadt bevorzugt, denn im Vergleich zur riesigen NYU mit über 60.000 Studierenden wirkt der Campus in Washington deutlich überschaubarer.

Bereits während seiner Zeit in Manhattan fiel Barron durch sein soziales Leben unter den Studierenden auf. Gerüchte um eine mögliche Freundin begleiten ihn seit längerem. Dass er an seinem neuen Studienort schnell Anschluss findet, ist daher nicht unwahrscheinlich. Trotz der medialen Zurückhaltung bleibt der junge Trump ein Thema von öffentlichem Interesse. Kehrt Barron tatsächlich ins Weiße Haus zurück, würde dies die vergangenen Jahre abrunden, in denen sein Leben zwischen New York, Florida und seiner ehemaligen Schule in Washington ablief. Sein Fokus auf ein Wirtschaftsstudium zeigt zudem, dass er in die Fußstapfen seines prominenten Vaters treten könnte.

Getty Images Donald Trump und Barron Trump, November 2024

Getty Images Melania Trump und ihr Sohn Barron Trump, November 2024

Getty Images Barron Trump, Mai 2024