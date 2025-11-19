Am Tisch mit Trump: Cristiano Ronaldo diniert im Weißen Haus

Cristiano Ronaldo (40) hat am Dienstagabend als Stargast an einem exklusiven Staatsbankett im Weißen Haus teilgenommen. Anlass für das Dinner war der Besuch des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in den USA, dessen förmlicher Empfang von US-Präsident Donald Trump (79) persönlich organisiert wurde. In dem prunkvoll dekorierten Raum nahm Ronaldo direkt neben dem prominenten Gast Platz, während First Lady Melania Trump (55) im Hintergrund zu sehen war. Ein Foto mit Trump und Ronaldo zusammen sucht man allerdings bislang vergeblich. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Weißen Hauses posiert der Präsident nur an der Seite des Kronprinzen.

In seiner Rede betonte Donald Trump laut BBC die Bedeutung der Partnerschaft mit Riad und nannte Saudi-Arabien einen "wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten", womit er die engeren Beziehungen hervorhob. Der Präsident wandte sich außerdem direkt an den Weltstar und verriet: "Mein Sohn ist ein großer Fan von Ronaldo." Barron Trump (19) durfte sein Idol demnach persönlich treffen; Trump witzelte mit Blick auf die Begegnung: "Ich glaube, er respektiert seinen Vater jetzt ein bisschen mehr, allein weil ich euch vorgestellt habe."

Für Ronaldo dürfte die Einladung ins Weiße Haus ein außergewöhnlicher Höhepunkt seiner Zeit in Saudi-Arabien und seiner Zusammenarbeit mit der dortigen Liga sein. Der Fußballer hatte erst kürzlich öffentlich bekundet, Trump gerne persönlich treffen zu wollen. Schon damals ließ er durchblicken, dass er einige Gemeinsamkeiten mit dem Präsidenten sehe. Solche Momente zeigen nicht nur die zwischenmenschlichen Facetten des Spitzenathleten, sondern unterstreichen auch seinen Status als globale Ikone, die über den Fußball hinaus Fans und Anhänger aller Altersgruppen in ihren Bann zieht.

Anzeige Anzeige

Imago Cristiano Ronaldo im Weißen Haus neben Kronprinz Mohammed bin Salman, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman mit Donald Trump im Weißen Haus, 18. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo im Trainingscamp von Al-Nassr in Österreich, Juli 2025