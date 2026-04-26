Diese Promipaare waren vor Hochzeit eine Ewigkeit verlobt

Wenn andere Paare längst die Flitterwochen planen, lassen sich einige Stars mit dem Jawort richtig Zeit: Michelle Yeoh (63) und ihr Partner Jean Todt (80) etwa waren unglaubliche 19 Jahre verlobt, bevor sie 2023 Ja zueinander sagten. Auch Realitystar JoJo Fletcher (35) und ihr Liebster Jordan Rodgers (37) schoben ihre große Feier immer wieder vor sich her, bis sie sich 2022 nach sechs Jahren Verlobung endlich trauten, wie das Magazin People berichtet. Harrison Ford (83) und Calista Flockhart (61) gaben sich sogar erst nach acht Jahren Beziehung das Jawort – und Society-Lady India Hicks (58) toppte das alles noch einmal, indem sie ihren Partner David Flint Wood erst nach sage und schreibe 26 gemeinsamen Jahren heiratete.

Besonders märchenhaft wirkt die Geschichte von Michelle und Jean: Die Oscarpreisträgerin lernte den damaligen Ferrari-Chef 2004 bei einem Event in Shanghai kennen, nur einen Monat später hielt er bereits um ihre Hand an. Trotzdem warteten die beiden fast zwei Jahrzehnte mit der Trauung, bis sie sich im Juli 2023 in Genf in einer intimen Zeremonie das Ja-Wort gaben. JoJo und Jordan bremste vor allem die Corona-Pandemie aus: Das Bachelorette-Traumpaar wollte eigentlich 2020 heiraten, musste aber mehrfach verschieben und landete schließlich 2022 am Altar. "Ich heirate wirklich meinen besten Freund", schwärmte JoJo gegenüber People.

Bei Harrison und Calista begann alles 2002 bei den Golden Globes, wo sich der Star Wars-Held und die frühere "Ally McBeal"-Darstellerin kennenlernten. Nach einem eher unkonventionellen ersten Date mit Wingman James Marsden (52) folgten Jahre als Patchworkfamilie, bis sie 2010 in Santa Fe im kleinen Kreis heirateten und Harrison später Calistas Sohn Liam adoptierte. India Hicks und David Flint Wood wiederum führten gleich eine ganze Großfamilie vor den Traualtar: Nach 26 gemeinsamen Jahren und fünf Kindern sagten die Designerin und der frühere Werbeprofi 2021 endlich Ja. Im Netz erklärte India zu den mehrfach verschobenen Plänen nur trocken: "Wir warten eben noch ein bisschen länger – wir haben ja bereits 25 Jahre gewartet."

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Getty Images Michelle Yeoh und Jean Todt bei der Bafta Awards Nominees Party 2023

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Instagram / https://www.instagram.com/joelle_fletcher/?img_index=1 JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, TV-Bekanntheiten

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Instagram / massafelipe Jean Todt und Michelle Yeoh während ihrer Hochzeit

Getty Images Bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles: Calista Flockhart und Harrison Ford am Shrine Auditorium